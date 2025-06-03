eventClosed

Jupiter Elite Fundraiser to bring 13’s and 14’s to USAV Nationals

addExtraDonation

$

2 Tickets
$10
groupTicketCaptionRaffle
2 Tickets - Choose your raffle baskets below.
5 Tickets
$20
groupTicketCaptionRaffle
5 Tickets - Choose your raffle baskets below.
15 Tickets
$50
groupTicketCaptionRaffle
15 Tickets - Choose your raffle baskets below.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing