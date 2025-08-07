JUSBA Paathshala Registrations 2025 - 2026

Jain Shala Registration for JUSBA Members
$101

Jain Shala Registration for Non Members
$131

Gujrati Shala for JUSBA Members
$101

Gujrati Shala for Non Members
$131

Jain Sutra Shala Registration for JUSBA Members
$31

Jain Sutra Shala Registration for Non Members
$51

Hindi Shala for JUSBA Members
$101

Hindi Shala for Non Members
$131

