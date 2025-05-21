Fannin CountyChildren's Center

Fannin CountyChildren's Center

Justice Is Served: Run for the Roses Bake Sale

Pick-up location

112 W 5th St, Bonham, TX 75418, USA

#1 Lauri Blake's Famous Turtle Bars w/Strawberries
$10

Made By: Lauri Blake

#2 Bacardi Rum Cake
$10

Made By: Taryn Nejtek

#3 Chocolate Chip Cookies
$10

Made By: Sandy Barber

#4 Karen's Holiday Rum Cake
$10

Made by: Karen Butler

#5 2 Peanut Brittle Patties
$10

Made by Julie Luton

#6 5 Layer Hummingbird Cake
$10

Made by: Peggy Lane

#7 Homemade Cinnamon Rolls
$10

Made By: Kelsey McNabb

#8 Homemade Cinnamon Rolls
$10

Made By: Kelsey McNabb

#9 Blackberry or Peach Cobbler in 12" Cast Iron Skillet
$10

Made By: Regina Blain

Winner will contact Regina for flavor and pick up


#10 Pecan Pie
$10

Made By: Judy Brewer

#11 Pecan Pie
$10

Made By: Judy Brewer

#12 Lime Cheesecake
$10

Made By: Lauri Blake

#13 Salted Carmel Kentucky Butter Cake
$10

Made By: Rosemary Clemons

#14 Butter Pecan Bundt Cake
$10

Made By: Jana Wood

Bunt Cake is on replica cherry blossom depression glass plate.

#15 Italian cream cake with cream cheese frosting.
$10

Made by Tami Hinders

#16 Pecan Pie
$10

Made by Elaine Hagler

#17 Pecan Pie
$10

Made by Elaine Hagler

#18 Charcuterie Board
$10

Made by Neighbors Winery

# 19 Chocolate Cookies
$10

Made by Sheena Cook

# 20 Chocolate Cupcakes with White frosting
$10

Made by Collen Ewing

#21 Chocolate/White Frosting, Yellow/Chocolate Frosting
$10

Made by Collen Ewing

#22 3 Sourdough loafs
$10

Made by Heather

#23 Butter Pecan Bites
$10

Made by: Laini Steward

#24 Rum Cake
$10

Made by: Laini Steward

#25 cherry and cherry cream cheese kolaches.
$10

Made By Tami Hinders

#26 Sausage and cheese klobasniks (kolaches)
$10

Made By: Tami Hinders

#27 6 CARAMEL APPLE MINI-CAKES
$10

Fresh apple cake with caramel frosting

Made By: Teri Holder

#28 6 CARAMEL APPLE MINI-CAKES
$10

Fresh apple cake with caramel frosting

Made By: Teri Holder

#29 6 COOKIES & CREAM MINI-CAKES
$10

Crushed oreos baked into chocolate cake, with vanilla-oreo frosting.

Made By: Teri Holder

#30 6 COOKIES & CREAM MINI-CAKES
$10

Crushed oreos baked into chocolate cake, with vanilla-oreo frosting.

Made By: Teri Holder

#31 Italian Cream Cake
$10

Made By: Alicia Whipple

#32 Blueberry Cheese Crunch
$10

Made By: Alicia Whipple

#33 Reese Peanut butter Bars item
#33 Reese Peanut butter Bars
$10

Made By: Mallory McBroom

#34 Bourbon Pecan Pie
$10

Made By: Ana Weaver

#35 Peanut Butter Chocolate Chip Brownies
$10

Made By: Ana Weaver

#36 Cream Cheese Pound Cake
$10

Made By: Rosemary Neal

#37 Pumpkin Roll
$10

Made By: Jason Egan

#38 Pumpkin Roll
$10

Made By: Jason Egan

#39 Pumpkin Roll
$10

Made By: Jason Egan

#40 1 box (12) Red Velvet Crinkle Cookies
$10

Made By: Honey Grove Culinary Class


#41 1 Box (12) Chocolate Crinkle Cookies
$10

Made By: Honey Grove Culinary Class

#42 1 Box (12) Chocolate Chip Cookies
$10

Made By: Honey Grove Culinary Class

#43 Coconut Cream Cheese Pound
$10

Made By: Edwina Lane

#44 Assortment of Chocolate, Apricot, and Pecan Fried Pies
$10

Made By: Minny’s Fried Pies

#45 Apple Pie
$10

Made By: Sue Johnson

#46 2 Boxes of Sugar Cookies
$10

Made By: Kylie Gaither

#47 Judge Tillett's Blackberry White Chocolate Bunt Cake
$10

Made By: Judge Tillett

#48 Hummingbird Cake
$10

Made By: Mary Karl

Comes w/ cake carrier & serving utensil.

#49 Apple Cake w/ Carmel Glaze & Resin Tray
$10

Made by: Karen Sigler

#50 Upside Down Pecan Cake
$10

Made By: Bridget Barber

