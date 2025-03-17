JYA-JustYouthAthletics Pottstown Youth Football & Cheer Comedy Show Fundraiser; Everybody gonna Eat!!
April 26th 7p-9p Pottstown High School Auditorium
Host: Pottstown Own Denzell Elliot
Comedians, Pottstown Alumni: Dj Via & Sidney Gantt
JYA-JustYouthAthletics Pottstown Youth Football & Cheer Comedy Show Fundraiser; Everybody gonna Eat!!
April 26th 7p-9p Pottstown High School Auditorium
Host: Pottstown Own Denzell Elliot
Comedians, Pottstown Alumni: Dj Via & Sidney Gantt
Add a donation for JustYouthAthletics
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!