K9 Kitt Hero WOD Raffle 2025

23 Commercial Way

Hanson, MA 02341, USA

$10 Raffle Ticket Bundle of 3 item
$10 Raffle Ticket Bundle of 3
$25
groupTicketCaption
$25 for 3 tickets (save $5)
$5 Raffle Ticket Bundle of 3 item
$5 Raffle Ticket Bundle of 3
$12
groupTicketCaption
$12 for 3 tickets (save $3)
$3 Raffle Ticket Bundle of 5 item
$3 Raffle Ticket Bundle of 5
$12
groupTicketCaption
$12 for 5 tickets (save $3)
Custom K9 Kitt Rogue 45lb Ohio Power Bar item
Custom K9 Kitt Rogue 45lb Ohio Power Bar
$10
Single Ticket, Men's Olympic Barbell, $400 value
Custom K9 Kitt Rogue 15KG Bella Bar item
Custom K9 Kitt Rogue 15KG Bella Bar
$10
Single Ticket, Women's Olympic Barbell, $350 value
$1,000 Gift Certificate South Shore Taco Guy item
$1,000 Gift Certificate South Shore Taco Guy
$10
Single Ticket. $1,000 Value.
Gift Basket from The Healthy Animal Healing Center item
Gift Basket from The Healthy Animal Healing Center
$5
Single Ticket, Gift Basket from The Healthy Animal Healing Center for cats and dogs, $230 value.
Large charcuterie board and 2 dozen cupcakes item
Large charcuterie board and 2 dozen cupcakes
$5
Single ticket. $225 value
Cynergy Training Gift Certificate item
Cynergy Training Gift Certificate
$5
$250 value for training, supplements, jump ropes
Ninja FrostVault™ 30qt Wheeled Cooler with Dry Zone item
Ninja FrostVault™ 30qt Wheeled Cooler with Dry Zone
$5
$280 value. Premium ice retention for days, Ninja FrostVault™ dry cold storage, fits up to 48 cans (no ice), fits up to 28 cans (with ice), all-terrain wheel.
3 Pack Dry Needling Session (30 minutes) item
3 Pack Dry Needling Session (30 minutes)
$5
Single Ticket. $150 Value. Trigger Point Dry Needling treats many conditions, including: Repetitive stress injuries, Tendonitis, Neck and back pain, Headaches, Rotator cuff injuries, Tennis/Golfer's elbow, Carpal tunnel, SI joint pain, Sciatica, IT band syndrome, Patellofemoral dysfunction, Plantar fasciitis, Muscle strains, Joint pain, Muscle tightness/weakness. All sessions done at Cynergy Training.
Equip Gift Basket item
Equip Gift Basket
$5
$160 value. Flyer available at event. Prize to be delivered to winner.
1 Dry Needling Session (30 minutes) item
1 Dry Needling Session (30 minutes)
$3
Single Ticket. $50 Value. Trigger Point Dry Needling treats many conditions, including: Repetitive stress injuries, Tendonitis, Neck and back pain, Headaches, Rotator cuff injuries, Tennis/Golfer's elbow, Carpal tunnel, SI joint pain, Sciatica, IT band syndrome, Patellofemoral dysfunction, Plantar fasciitis, Muscle strains, Joint pain, Muscle tightness/weakness. All sessions done at Cynergy Training.
Cielo Mexican Restaurant Gift Card item
Cielo Mexican Restaurant Gift Card
$3
$50 value. Braintree. cieloma.com
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing