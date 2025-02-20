eventClosed

KYC Jr. Sailing Fundraiser Silent Auction

44-503 Kaneohe Bay Dr, Kaneohe, HI 96744, USA

Monstera Tahitian Black Pearl Earrings (Maui Divers Jewelry) item
Monstera Tahitian Black Pearl Earrings (Maui Divers Jewelry)
$425

Beautiful Monstera Tahitian Black Pearl Earrings from Maui Divers Jewelry. 14K yellow gold with 8-9 mm Tahitian Black Pearls. Monstera Measures Approximately 23mm in length. Exclusively Made In Hawaii. Retails for $955
Dolphin Excursions Gift Certificate #1 item
Dolphin Excursions Gift Certificate #1
$200

Gift certificate for 2 adults for a tour from Dolphin Excursions. Travel along the scenic west coast of Oahu in search of wild dolphins. Snorkel with tropical fish + sea turtles at some of the best reefs on Oahu's west side. You also will have the possibility to swim with dolphins. This fabulous excursion includes lunch, a cooler full of non-alcoholic beverages and snorkel gear for 2 adults. Boat departs from Waianae Boat Harbor. Transportation to and from the Boat Harbor is not included. Allow 4 hours for the tour (3 hours on the boat, dock to dock) plus 1 additional hour for check in, debriefing, etc. Retail value of $387.76.
Fly Like a Pro: Private Wing Foiling Lesson with JP Lattanzi item
Fly Like a Pro: Private Wing Foiling Lesson with JP Lattanzi
$50

Ever dreamed of gliding effortlessly over the waves? Now’s your chance to learn from one of Hawaii’s top watermen! This exclusive silent auction item offers a private wing foiling lesson with JP Lattanzi, an award-winning sailor and coach. With this 3-hour private class, JP will personally guide you through the fundamentals of wing foiling — from mastering the wind to riding the foil — whether you’re a total beginner or looking to take your skills to the next level. With his expert coaching, patience, and deep connection to the ocean, you’ll be flying in no time. Value: $300
Maui 2-Night Stay Vacation! item
Maui 2-Night Stay Vacation!
$750

Treat yourself to this 2-night stay at the luxurious Outrigger Honua Kai Resort & Spa on Maui's Kaanapali Coast. Your tranquil villa awaits you for the ultimate get-away! Enjoy 2 wonderful nights in a spacious two-bedroom, two-bath luxury vacation villa with a full kitchen, tropical views and large lanai. Looking for some family fun? You got it here with the 3-acre aquatic network of pools featuring a waterslide, caves, infinity pool, kid's pool with fun water features, 5 hot tubs & more. A lazy pool for relaxing. A firepit, fitness center and full spa, the beachfront resort also has 2 restaurants on property. Outrigger Honua Kai Resort & Spa is luxury on Maui's Kaanapali Coast! Valued at $1,300. Black out dates are: 12/15/25-1/15/26. Thanks to Jon Brunold at KBM Resorts for this incredible get away!
Mark Towill 2-Hour Private Coaching Session item
Mark Towill 2-Hour Private Coaching Session
$200

Amazing opportunity to score a private coaching sailing session with Mark Towill! Mark will spend two hours privately coaching you or your child at Kaneohe Bay, providing expert tips, techniques and one-on-one training. This is a rare opportunity and a priceless experience. 11th Hour Racing Founder, Mark is an ocean race champion, has sailed at the highest level and is a former KYC Junior Sailor. Retail: $500
2-Week KYC Summer Sailing Lessons! item
2-Week KYC Summer Sailing Lessons!
$250

Have your child take sailing lessons during a 2-week summer camp at Kaneohe Yacht Club! Sessions are 3 hours in the morning or afternoon. No experience necessary. Choose from a variety of levels starting from the beginner Topper class to an Advanced Racing class on an Open Skiff or Laser. Retail Value Of $380.00.
2-Hr Foiling Lesson from Jesse, Makani or Sage Andrews! item
2-Hr Foiling Lesson from Jesse, Makani or Sage Andrews!
$125

Have you always wanted to learn to foil? Or want to enhance your skills? Now is your chance to learn from an expert! One of the Andrew's family (Jesse, Sage, or Makani) will provide instruction to a beginner, intermediate or expert in this two-hour private class. Just bring a life jacket since other equipment will be provided. Retail Value of $225.
Live Action! Watch Foiling Championships on Apr 19th item
Live Action! Watch Foiling Championships on Apr 19th
$50

Experience up-close the exciting live action of the 2025 WASZP, IQ and WING Hawaii State Championships on Saturday, April 19 on board the coach boat with Tom Burnham, of American Magic. Exact time to meet at KYC Bulkhead to come. Please bring sunscreen, water and snacks or lunch for yourself.
Ko'olau Distillery Old Pali Road Whiskey (KYC Etched!) item
Ko'olau Distillery Old Pali Road Whiskey (KYC Etched!)
$50

Special 1-Liter KYC etched bottle of Ko'olau Distillery Old Pali Road Whiskey. Exclusive etching on back side of bottle just for KYC! 86 Proof, Dangerously Smooth! Small batched and handcrafted in Hawaii, Old Pali Road Whiskey is distilled from a distinctive mash of 90%corn and 10% 2-row malted barley, which is then blended with an aged American whiskey and perfectly proofed to 86 proof with pure Hawaiian water, filtered for decades through the volcanic rock of the Koolau Range before flowing into an artesian well, creating a beautiful blend than can appeal to every type of drinker. Retail value of $85. Must be 21+ years old to purchase. Koolau Distillery hand bottles the finest made-in-Hawaii , delicious craft spirits using pure artesian water. They are a veteran-owned business who enjoys sailing and spirits!
Private Whiskey Tour + Tasting at Ko'olau Distillery item
Private Whiskey Tour + Tasting at Ko'olau Distillery
$300

Experience a fun & unique tour/tasting of Kailua's gem- Ko'olau Distillery! This private tour + tasting is good for up to 20 people! The tour is approximately 1 hour and covers in detail the whiskey making process starting with the raw ingredients and finishing with the most important step-drinking it! Tour is located at the fabulous Koolau Distillery in Kailua (905 Kapaa Quarry Place, Building 50). Must be 21 or over for the tasting but those under 21 can still enjoy the tour. Retail value of $600. Koolau Distillery hand bottles the finest made-in-Hawaii , delicious craft spirits using pure artesian water. They are a veteran-owned business who enjoys sailing and spirits!
Beautiful Resin Serving Board & Art Class for 2 People item
Beautiful Resin Serving Board & Art Class for 2 People
$120

Bid to win a stunning custom resin serving board, and learn how to make one in the resin class. In this hands-on class with local renowned artist & KYC member, Teri Lathrop, will guide two people through the process of pouring resin and creating beautiful wave effects on your own wooden board. Bring your own wooden board and wear clothes you don’t mind getting messy. All resin supplies are provided. No experience needed—just come ready to create a unique, ocean-inspired piece you’ll take home! Retail: $195
"Golden Light" by Teri Lathrop Fine Art item
"Golden Light" by Teri Lathrop Fine Art
$175

"Golden Light" – Original Painting by Teri Lathrop Value: $350 Celebrate the elegance of the sea with "Golden Light", a captivating painting by local artist and KYC member, Teri Lathrop. This stunning piece beautifully captures the grace and serenity of a sailboat on the water, making it a perfect centerpiece for any coastal or nautical-themed space. A true testament to Teri’s talent and love for sailing, this artwork brings the spirit of the ocean into your home.
"Crossing Sails" by Teri Lathrop Fine Art item
$175

"Crossing Sails" – Original Painting by Teri Lathrop Retail Value: $350 Created by local artist and KYC member Teri Lathrop, "Crossing Sails" is a captivating original painting that beautifully captures the quiet mystery of fleeting encounters. With masterful brushwork and a deep sense of emotion, Lathrop evokes a moment suspended in time—where two paths cross, then drift apart. This striking piece is both visually stunning and emotionally resonant, making it a standout addition to any art collection or living space. Support local talent and take home a truly meaningful work of art.
YETI "Roadie" Cooler, Koozie & Hana Koa Beer item
YETI "Roadie" Cooler, Koozie & Hana Koa Beer
$130

Win a Yeti cooler, two Yeti coldsters and a generous assortment of Hana Koa Brewing Craft Beer! The Yeti Roadie® 24 Marine Cooler is the ultimate compact adventure cooler for all of your boating fun! Retail: $450
Open Skiff Sail from America's Cup item
Open Skiff Sail from America's Cup
$150

Open Skiff America's Cup Sail in great condition! Sail was in the 2017 America's Cup! Retail: $500
KYC Swag & $100 KYC Dinner Gift Certificate #1 item
KYC Swag & $100 KYC Dinner Gift Certificate #1
$50

Love KYC? Then this one's for you! Score some fabulous KYC Swag including a $100 gift certificate for dinner at Kaneohe Yacht Club, 2 KYC t-shirts, a KYC coffee mug and a waterproof KYC phone case. Pink t-shirt is a large and blue t-shirt is a medium.
KYC Swag & $100 KYC Dinner Gift Certificate for Dinner #2 item
KYC Swag & $100 KYC Dinner Gift Certificate for Dinner #2
$45

Love KYC? Then this one's for you! Score some fabulous KYC Swag including a $100 gift certificate for dinner at Kaneohe Yacht Club, 2 KYC t-shirts (both size large), a KYC coffee mug and a waterproof KYC phone case.
Pickleball Lesson from Pete & Sharon Stokka item
Pickleball Lesson from Pete & Sharon Stokka
$50

Have you always wanted to learn to play pickleball? Or do you want to better your pickleball skills? Now is your chance with a 1-hour pickleball lesson from Pete and Sharon Stokka at KYC! Head of KYC"S pickleball fleet, Pete and his wife Sharon will accommodate to your level. So get ready to rally and have some FUN! Bring your own paddle or they can supply one. Day and time of lesson to be coordinated directly with Pete & Sharon. Retail value is $100.
Brand NEW Foil & Barely Used 45L Foil Board item
Brand NEW Foil & Barely Used 45L Foil Board
$600

Excellent beginner foiling equipment! 45L barely used board and brand new foil donated from Windclub Hawaii. Foil is F4 75 cm mast with two wings: 1400 cm and 2000 cm. Retail: 2,500!
Chocolate Factory Experience & Tasting at Manoa Chocolate item
Chocolate Factory Experience & Tasting at Manoa Chocolate
$35

Indulge all your senses with this gift certificate for 4 people to the Chocolate Factory Tour Experience and Tasting at Manoa Chocolate Factory in Kailua. Join the team of Chocolate Sommeliers for a delicious educational adventure. You will learn all about the bean-to-bar manufacturing process and sample a wide variety of yummy chocolate treats. You'll come away with a greater knowledge of the incredible superfood that is cacao, an appreciation for the growing craft chocolate movement, aloha for the emerging cacao and chocolate industry here in Hawaiʻi, and satisfied tastebuds! Tours are held: • Mondays-Thursdays, Saturdays & Sundays at 2pm • Age: 12+ (not recommended for young children) Value: $100
Learn to E-Foil 1 hr Private Lesson for 2 item
Learn to E-Foil 1 hr Private Lesson for 2
$175

Learn how to foil on a Fliteboard electric foil board with an 1-hour lesson for a private group of 2 people sharing 1 board. Retail: $350. Must be min 15 years old and max weight of 240 lbs. Pa'ani Wai Hawaii at Hawaiian Watersports Kailua.
Sunset Cocktail Cruise for 4 in Waikiki item
Sunset Cocktail Cruise for 4 in Waikiki
$200

Set sail on a breathtaking sunset cocktail cruise for four with Hawaii Nautical. Departing from Honolulu at 5:30 p.m., this relaxing ocean experience offers stunning views of Waikiki’s golden coastline as the sun dips below the horizon. Enjoy light bento meals and refreshing cocktails on board as you soak in the beauty of Hawaii from the water. Value: $400 Donor: Hawaii Nautical.
Aloha Collection Limited Edition Pickleball Paddle – Pekelo item
Aloha Collection Limited Edition Pickleball Paddle – Pekelo
$40

Aloha Collection Limited Edition Pickleball Paddle – Pekelo Print (Sand/Black) Serve up some serious style on the court with this limited edition pickleball paddle from Aloha Collection, featuring the sleek and sporty Pekelo print in Sand/Black. Designed for both performance and aesthetics, this paddle is as functional as it is fashionable. Whether you’re a seasoned player or just getting into the game, this set brings a touch of paradise to every match! Retail Value: $75
Private ILCA Coaching with Steve & Michael Kai Hochart item
Private ILCA Coaching with Steve & Michael Kai Hochart
$125

Elevate your sailing game with two hours of private ILCA (Laser) coaching in the stunning waters of Kāne‘ohe Bay. This exclusive session is led by award-winning sailor Steve Hochart and his son Michael Kai Hochart, a rising star in the ILCA class. With their combined experience and deep knowledge of local conditions, this coaching session is ideal for sailors looking to improve technique, race strategy, or boat handling. Whether you're preparing for your next regatta or just want to sharpen your skills, this is a rare opportunity to learn from the best—on one of the most beautiful bays in the world. Value: $250
Hawaiian Koa Wood Treasure Box item
Hawaiian Koa Wood Treasure Box
$750

Crafted with care in Honolulu by renowned artisan Lee Porter, this exquisite treasure box showcases the rich, warm tones and unique grain of native Hawaiian Koa wood. A true work of art, it offers both beauty and function—perfect for storing cherished keepsakes or simply displaying as a statement piece. Generously donated by Mark Towill.
Waimea Bay by Douglas Peebles Photography item
Waimea Bay by Douglas Peebles Photography
$125

Aluminum Print: Wave at Waimea Bay by Douglas Peebles Photography Capture the power and beauty of Hawai‘i with this stunning aluminum print featuring a wave at iconic Waimea Bay, photographed by renowned artist Douglas Peebles. Known for his breathtaking images of the islands, Peebles brings this moment to life with vivid detail and vibrant color. Printed on sleek, modern aluminum for a bold, gallery-quality finish. Retail Value: $250
Classic Hip Bag by Condor Equipment Company item
Classic Hip Bag by Condor Equipment Company
$35

The Classic Hip Bag by Condor Equipment Co. is built for everyday adventures—urban or outdoor. Featuring rugged 500 Denier Cordura back and side panels paired with a Diamond Pattern Ripstop face, this bag offers a perfect balance of durability and style. Fully sealed fabrics make it highly water resistant, protecting your essentials no matter the weather. Designed to withstand tough conditions, the Classic Hip Bag includes nylon straps, Delrin® buckles, and premium YKK VISLON® zippers, all chosen for their strength, reliability, and corrosion resistance. Whether you're commuting, traveling, or hitting the trail, this hip bag keeps your essentials secure and close at hand. Retail Value: $65
Sailbag Tote Bag #1 KYC Nautical '24 item
Sailbag Tote Bag #1 KYC Nautical '24
$150

Handmade Sailbag Tote made from repurposed sail cloth and materials. Retail: $225. Size 22" wide x 14" height x 6" deep. Made from repurposed sail cloth and materials. "K-Y-C" nautical flags and front flushed zipper pocket on one side of the bag, while the KYC burgee is centered on the other side of the bag with the #2 and #4 pendant flags representing the year KYC started.
Sailbag Tote Bag #2 KYC Nautical '24 item
Sailbag Tote Bag #2 KYC Nautical '24
$180

Super cool handmade Sailbag Tote made from repurposed sail cloth and materials. Retail: $275. Size 22" wide x 14" height x 6" deep. Made from repurposed sail cloth and materials. This bag celebrates the year KYC started in 1924. It includes front slip pocket and interior slip pocket.
Original Watercolor, "Bulkhead Race @ KYC" item
Original Watercolor, "Bulkhead Race @ KYC"
$150

Framed Original Watercolor by Ed Brennan – "Bulkhead Race @KYC" Value: $450 | Dimensions: 11" x 14" Add a splash of coastal charm to your space with this stunning original watercolor by acclaimed artist Ed Brennan. Titled "Bulkhead Race @KYC", this 11" x 14" piece captures the vibrant energy and motion of a classic harbor race, painted with Brennan’s signature blend of detail and atmosphere. Professionally framed and ready to display, this artwork is a perfect addition for collectors and sailing enthusiasts alike.
"Far Yangtze Station" Framed Artwork item
"Far Yangtze Station" Framed Artwork
$100

"Far Yangtze Station" – Framed Historical Artwork Artist: Tom Freeman & Kemp Tolley Value: $200 This striking large-format framed print, titled "Far Yangtze Station," captures the USS Tutuila steadfastly standing watch at Chungking, China, in 1939. Created by renowned maritime artist Tom Freeman in collaboration with Rear Admiral Kemp Tolley, the piece vividly brings to life a quiet yet tense moment from the Yangtze Patrol—America’s naval presence in China during a volatile era. Rich in historical detail and atmosphere, this artwork is perfect for collectors, naval history enthusiasts, or anyone with an appreciation for maritime art. A beautiful and thought-provoking addition to any space.
Hawaiian Koa Wood Doorstops item
Hawaiian Koa Wood Doorstops
$50

Two Beautiful Hawaiian Koa Wood Doorstops Retail Value: $100 Add a touch of island elegance to your home with this set of two handcrafted doorstops made from rich, exotic Hawaiian Koa wood. Known for its striking grain and deep color, Koa is one of the most prized woods in the world—found only in Hawaii. These doorstops by Lee Porter are as functional as they are beautiful, blending natural artistry with everyday utility. A perfect gift or a unique accent for your own home!
Official 2012 America’s Cup XXL Sweatshirt item
Official 2012 America’s Cup XXL Sweatshirt
$50

Official 2012 America’s Cup XXL Sweatshirt – Donated by Sir Russell Coutts Value: $100 Own a unique piece of sailing history with this official 2012 America’s Cup XXL sweatshirt, generously donated by sailing legend Sir Russell Coutts himself. This collectible item celebrates one of the most prestigious regattas in the world and carries the legacy of a five-time America's Cup champion. A must-have for sailing enthusiasts, sports memorabilia collectors, or anyone who appreciates rare, authentic gear from an iconic event.
Official 2012 America’s Cup Vest item
Official 2012 America’s Cup Vest
$50

Official 2012 America’s Cup Vest (Large) – Donated by Sir Russell Coutts Value: $100 This official 2012 America’s Cup vest (size Large) is a rare piece of sailing history, generously donated by legendary yachtsman Sir Russell Coutts. Sleek, sporty, and crafted for comfort, this vest was part of the official gear from one of the most prestigious sailing competitions in the world. Whether you're a sailing fan, collector, or just love exclusive sportswear, this unique item offers both style and story—direct from a five-time America’s Cup champion.
Art Nelson Sailmaker Mini-Duffle Bag #1 item
Art Nelson Sailmaker Mini-Duffle Bag #1
$25

6" Round Mini-Duffle Bag Handcrafted by Leaondra Velasco, this unique mini-duffle bag combines style, durability, and nautical flair. Made from high-quality Sunbrella marine fabric, it's built to withstand the elements while looking great on land or sea. Featuring the Art Nelson Sailmaker and Ulman Sails logos, this compact yet sturdy bag is perfect for daily essentials or travel accessories. Retail Value: $45
Art Nelson Sailmaker Mini-Duffle Bag #2 item
Art Nelson Sailmaker Mini-Duffle Bag #2
$25

6" Round Mini-Duffle Bag Handcrafted by Leaondra Velasco, this unique mini-duffle bag combines style, durability, and nautical flair. Made from high-quality Sunbrella marine fabric, it's built to withstand the elements while looking great on land or sea. Featuring the Art Nelson Sailmaker and Ulman Sails logos, this compact yet sturdy bag is perfect for daily essentials or travel accessories. Retail Value: $45
Art Nelson Sailmaker Mini-Duffle Bag #3 item
Art Nelson Sailmaker Mini-Duffle Bag #3
$25

6" Round Mini-Duffle Bag Handcrafted by Leaondra Velasco, this unique mini-duffle bag combines style, durability, and nautical flair. Made from high-quality Sunbrella marine fabric, it's built to withstand the elements while looking great on land or sea. Featuring the Art Nelson Sailmaker and Ulman Sails logos, this compact yet sturdy bag is perfect for daily essentials or travel accessories. Retail Value: $45
Official 2012 America's Cup Long Sleeve Button-Down Shirt item
Official 2012 America's Cup Long Sleeve Button-Down Shirt
$50

Official 2012 America's Cup Long Sleeve Button-Down Shirt (Size Large) Donated by Sir Russell Coutts. Value: $100 This is your chance to own a stylish and exclusive piece of America's Cup history! Up for bid is an Official 2012 America's Cup Long Sleeve Button-Down Shirt in Size Large, generously donated by Sir Russell Coutts, a legend in the sailing world. Featuring the iconic America's Cup branding, this shirt blends timeless style with a nod to one of the sport's most prestigious events. A perfect addition to any sailing enthusiast’s wardrobe or a collector’s treasure, this shirt brings together both elegance and history in one unique package.
Official 2012 America's Cup Sweatshirt item
Official 2012 America's Cup Sweatshirt
$50

Official 2012 America's Cup Sweatshirt (Size Medium) Donated by Sir Russell Coutts. Value: $100 Bid on a unique piece of sailing history with this Official 2012 America's Cup Sweatshirt in Size Medium, generously donated by sailing legend Sir Russell Coutts. Crafted for comfort and style, this sweatshirt commemorates one of the most prestigious sailing events in the world. Whether you're a fan of the America's Cup or a collector of exclusive memorabilia, this item is a must-have. Don't miss your chance to own a piece of America's Cup history, straight from one of the sport's most iconic figures.
Official 2012 America's Cup San Francisco Baseball Hat item
Official 2012 America's Cup San Francisco Baseball Hat
$15

Official 2012 America's Cup San Francisco Baseball Hat. Retail Value: $45 This exclusive baseball hat, officially from the 2012 America's Cup in San Francisco, is a true collector’s item! Donated by the legendary Sir Russell Coutts, the hat is a fantastic piece of sailing history. Sir Russell Coutts is an iconic figure in the world of competitive sailing, and his contribution to this auction makes this hat even more special. Whether you're a fan of sailing or simply looking for a unique keepsake, this item is a must-have. The hat features the official America's Cup logo and is a perfect addition to any sports memorabilia collection.
Official 2012 America's Cup Baseball Hat item
Official 2012 America's Cup Baseball Hat
$15

Official 2012 America's Cup Baseball Hat Retail Value: $45 This exclusive baseball hat was donated by Sir Russell Coutts, a key figure in the world of sailing and a multiple America's Cup champion. Featuring the official logo of the 2012 America's Cup, this hat is a unique collector's item for sailing enthusiasts and fans of this prestigious event. A perfect blend of style and sport, it’s a must-have for any sailor's wardrobe.
Handmade Origami Earrings - Pink Cranes item
Handmade Origami Earrings - Pink Cranes
$15

One of a kind origami earrings from "Rock, Paper, Scissor" handmade by one of KYC's own junior sailors! Handcrafted, Gold-Filled, with water resistance coating. Valued at $20.
Handmade Origami Earrings - Red Boats item
Handmade Origami Earrings - Red Boats
$15

One of a kind origami earrings from "Rock, Paper, Scissor" handmade by one of KYC's own junior sailors! Handcrafted, Gold-Filled, with water resistance coating. Valued at $20.
2009 Transpac Poster Signed by Phil Uhl item
2009 Transpac Poster Signed by Phil Uhl
$50

2009 Transpac Poster Signed by Phil Uhl Celebrate the legendary Transpac Race with this limited-edition 2009 poster, personally signed by the artist Phil Uhl. Known for his iconic depictions of sailing, Uhl's artwork captures the spirit and excitement of this renowned race. A perfect addition for any sailing enthusiast or collector, this signed piece is a true treasure for those who appreciate the artistry of the sport. Retail Value: $150
Handmade Crochet by Shelly Andrews item
Handmade Crochet by Shelly Andrews
$50

Handmade Crochet by Shelly Andrews Value: $125 Experience the warmth and artistry of a one-of-a-kind creation by Shelly Andrews! This beautiful, handmade crochet piece showcases Shelly’s expert craftsmanship and unique design. This work of art is sure to add a touch of charm and creativity to any space.
2024 Olympic Sail Team Poster Signed by Daniela Moroz item
2024 Olympic Sail Team Poster Signed by Daniela Moroz
$15

2024 Olympic Sail Team Poster Signed by UH's Daniela Moroz Value: $50 Own a piece of Olympic history with this exclusive 2024 Olympic Sail Team poster, personally signed by University of Hawaii's own Daniela Moroz. As one of the top competitors in the world of sailing, Moroz’s signature makes this poster a must-have for fans and collectors alike. Perfect for celebrating her incredible achievements and the spirit of the upcoming Olympics
Starbucks Hawaii Collection item
Starbucks Hawaii Collection
$30

Hawaii Starbucks Collection including 2 bags of medium roast whole bean Kona coffee, Honolulu Starbucks coffee mug, straw cup, enamel pins and more! Value: $60
$100 in Gift Cards to Cycle City Harley Davidson -#1 item
$100 in Gift Cards to Cycle City Harley Davidson -#1
$50

Use these gift cards online at their huge inventory of Harley Davidson apparel or in person at the Honolulu Cycle City location. Cycle City is one of the oldest and largest dealerships of Harley-Davidson in Hawaii. It offers Harley-Davidson apparel and accessories, a range of motorcycles and industrial vehicles from Kawasaki, a variety of scooters from Vespa and Piaggio and more! The dealership has been serving the Aloha State in Hawaii since 1963. Shop online or at their apparel store (600 Puuloa Road, Honolulu).Check out all their apparel offerings at www.pacificharleydavidson.com Value: $100
$100 in Gift Cards to Cycle City Harley Davidson -#2 item
$100 in Gift Cards to Cycle City Harley Davidson -#2
$50

Use these gift cards online at their huge inventory of Harley Davidson apparel or in person at the Honolulu Cycle City location. Cycle City is one of the oldest and largest dealerships of Harley-Davidson in Hawaii. It offers Harley-Davidson apparel and accessories, a range of motorcycles and industrial vehicles from Kawasaki, a variety of scooters from Vespa and Piaggio and more! The dealership has been serving the Aloha State in Hawaii since 1963. Shop online or at their apparel store (600 Puuloa Road, Honolulu).Check out all their apparel offerings at www.pacificharleydavidson.com Value: $100
Basic Firearm Safety Course From Hawaii Firearms Fundamental item
Basic Firearm Safety Course From Hawaii Firearms Fundamental
$125

Gift Certificate #1 for a Basic Firearm Safety Class at Hawaii Firearms Fundamentals located in Honolulu which covers: *How a pistol works *Firearm maintenance & cleaning' *Hawaii gun laws *How to acquire your first firearm in Honolulu *The proper storage of firearms *Firearms safety in the home *A component on mental health, suicide prevention, domestic violence issues associated with firearms and firearm violence To take this class you must be 21 years of age and eligible to own a firearm in Hawaii. Course includes a workbook, range fees, affidavit and ammunition used in class. Instructors provide firearms to use during the fire portion. For more information visit www.hawaiifirearmsfundamentals.com Students can book this class 6 months in advance. Gift Certificate expires 12/31/2026. Value: $250
Basic Firearm Safety Course From Hawaii Firearms Fundamental item
Basic Firearm Safety Course From Hawaii Firearms Fundamental
$125

Gift Certificate #2 for a Basic Firearm Safety Class at Hawaii Firearms Fundamentals located in Honolulu which covers: *How a pistol works *Firearm maintenance & cleaning' *Hawaii gun laws *How to acquire your first firearm in Honolulu *The proper storage of firearms *Firearms safety in the home *A component on mental health, suicide prevention, domestic violence issues associated with firearms and firearm violence To take this class you must be 21 years of age and eligible to own a firearm in Hawaii. Course includes a workbook, range fees, affidavit and ammunition used in class. Instructors provide firearms to use during the fire portion. For more information visit www.hawaiifirearmsfundamentals.com Students can book this class 6 months in advance. Gift Certificate expires 12/31/2026. Value: $250
Dolphin Excursions Gift Certificate #2 item
Dolphin Excursions Gift Certificate #2
$200

Gift certificate for 2 adults for a tour from Dolphin Excursions. Travel along the scenic west coast of Oahu in search of wild dolphins. Snorkel with tropical fish + sea turtles at some of the best reefs on Oahu's west side. You also will have the possibility to swim with dolphins. This fabulous excursion includes lunch, a cooler full of non-alcoholic beverages and snorkel gear for 2 adults. Boat departs from Waianae Boat Harbor. Transportation to and from the Boat Harbor is not included. Allow 4 hours for the tour (3 hours on the boat, dock to dock) plus 1 additional hour for check in, debriefing, etc. Retail value of $387.76.

