Kansas City Marching Sizzler's Uniforms

Marchers Red/White/Blue (Big Kid/Adult)
$135

No expiration

Full Payment

Marchers Red/White/Blue (Big Kid/Adult)
$33.75

No expiration

4 Partial Payments

Marchers Red/White/Blue (Lil Kid)
$120

No expiration

Full Payment

Marchers Red/White/Blue (Little Kid)
$30

No expiration

4 Partial Payments

Marchers Red/White/Blue (Drummers)
$85

No expiration

Full Payment

Marchers Red/White/Blue (Drummers)
$21.25

No expiration

4 Partial Payments

Marchers Orange/Green/Black (Big Kid/Adult)
$120

No expiration

Full Payment

Marchers Orange/Green/Black (Big Kid/Adult)
$30

No expiration

4 Partial Payments

Marchers Orange/Green/Black (Little Kid)
$100

No expiration

Full Payment

Marchers Orange/Green/Black (Little Kid)
$25

No expiration

4 Partial Payments

Marchers Orange/Green/Black (Drummers)
$90

No expiration

Full Payment

Marchers Orange/Green/Black (Drummers)
$22.25

No expiration

4 Partial Payments

Marchers New Uniform (Big Kid/Adult)
$185

No expiration

Full Payment

Marchers New Uniform (Big Kid/Adult)
$46.25

No expiration

4 Partial Payments

Marchers New Uniform (Little Kid)
$145

No expiration

Full Payment

Marchers New Uniform (Little Kid)
$36.25

No expiration

4 Partial Payments

Marchers New Uniform (Drummers)
$165

No expiration

Full Payment

Marchers New Uniform (Drummers)
$41.25

No expiration

4 Partial Payments

Marchers New Uniform (Little Drummers)
$125

No expiration

Full Payment

Marchers New Uniform (Little Drummers)
$31.25

No expiration

4 Partial Payments

Floor Vest
$45

No expiration

Full Payment

Add a donation for Kansas City Marching Sizzlers

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!