Kansas Homeschool Project's Memberships

rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
This provides access to our private Facebook page, class enrollment for both Fall and Spring, and social events hosted by KHP.
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Families with 1 Child Enrolled in Classes.
$100/semester
This covers the expenses of Facility Rental, liability insurance, and co-op expenses.
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Families with 2 Children Enrolled in Classes.
$125/semester
This covers the expenses of Facility Rental, liability insurance, and co-op expenses.
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Families with 1 Child Enrolled in Classes.
$150/semester
This covers the expenses of Facility Rental, liability insurance, and co-op expenses.
common:zeffyTipDisclaimerTicketing