Katy Area Alumnae Chapter Membership Dues

Golden Life/Diamond Life
$175

No expiration

$165 Local Dues

$10 Per Capita

Golden Life/Diamond Life Delta Dear (62+)
$150

No expiration

$140 Local Dues

$10 Per Capita

Regular Member (paid July 1 - September 30)
$365

No expiration

$190 National Dues

$10 Per Capita

$165 Local Dues

Regular Member Delta Dear (62+) paid July 1 - September 30
$340

No expiration

$190 National Dues

$10 Per Capita

$140 Local Dues

Regular Member (paid October 1 - December 31)
$375

No expiration

$190 National Dues

$10 Per Capita

$165 Local Dues

$10 Late Fee

Regular Member Delta Dear (62+) paid October 1 - December 31
$350

No expiration

$190 National Dues

$10 Per Capita

$140 Local Dues

$10 Late Fee

Regular Member paid after December 31
$380

No expiration

$190 National Dues

$10 Per Capita

$165 Local Dues

$15 Late Fee

Regular Member Delta Dear (62+) paid after December 31
$355

No expiration

$190 National Dues

$10 Per Capita

$140 Local Dues

$15 Late Fee

Regular Member Inactive 2+ years
$395

No expiration

$190 National Dues

$10 Per Capita

$165 Local Dues

$30 Late Fee

Regular Member Delta Dear (62+) Inactive 2+ years
$370

No expiration

$190 National Dues

$10 Per Capita

$140 Local Dues

$30 Late Fee

Recent Undergraduate (within 1 year of graduation)
$200

No expiration

$190 National Dues

$10 Per Capita


Recent Undergraduate (w/in 1 year of grad) paid after Dec.31
$215

No expiration

$190 National Dues

$10 Per Capita

$15 Reinstatement Fee

