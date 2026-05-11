Hosted by

Kcef Foundation Inc

About this event

Kcef Foundation Inc's Silent Auction

Pick-up location

12000 Westheimer Rd,ste 109 Houston, TX 77077, USA

Vagabond House Chip & Dip Golf Tray item
Vagabond House Chip & Dip Golf Tray
$100

Starting bid

Hats and Bourbon item
Hats and Bourbon
$100

Starting bid

Embroidered golf towels and 2026 golf shots calendar
$50

Starting bid

Fun times on the course
$150

Starting bid

Golf Club Whiskey Decanter with Golf ball glasses and a bottle of Rock Castle Whiskey

The Breakers Palm Beach Golf Shirt and Hat item
The Breakers Palm Beach Golf Shirt and Hat
$50

Starting bid

Upright cooler, koozies, Buffalo Trace golf towel item
Upright cooler, koozies, Buffalo Trace golf towel
$80

Starting bid

Hermes Inspired belt item
Hermes Inspired belt
$160

Starting bid

400.00 Gift Card to Federal American Grill item
400.00 Gift Card to Federal American Grill
$400

Starting bid

Truluck's Year Round item
Truluck's Year Round
$1,000

Starting bid

Police ride-along
$1,000

Starting bid

Argentina Dove Hunt item
Argentina Dove Hunt
$3,500

Starting bid

Island View Casino & Golf item
Island View Casino & Golf
$2,500

Starting bid

Bar Cart Basket item
Bar Cart Basket
$280

Starting bid

Highball glasses/ ice balls item
Highball glasses/ ice balls
$100

Starting bid

Driver & Putter Covers & Golf Towel item
Driver & Putter Covers & Golf Towel
$80

Starting bid

Watch and Hat item
Watch and Hat
$300

Starting bid

Cheese Board and Thermos item
Cheese Board and Thermos
$50

Starting bid

Maida's Belt and Buckle item
Maida's Belt and Buckle
$750

Starting bid

Golvia Golf Rangefinder item
Golvia Golf Rangefinder
$100

Starting bid

Round of Golf at Shadow Hawk item
Round of Golf at Shadow Hawk
$500

Starting bid

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!