Kcef Foundation Inc's Silent Auction

Hosted by
About this event
12000 Westheimer Rd,ste 109 Houston, TX 77077, USA
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Golf Club Whiskey Decanter with Golf ball glasses and a bottle of Rock Castle Whiskey
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!