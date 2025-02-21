eventClosed

Kemmerer Village Murder Mystery Fundraiser Silent Auction

Leather Jacket
$30

Generously donated by Bill McNabb
Lake Shelbyville Experience
$180

Generously donated by Findlay Marina, Whitetail Crossing Cabins, and Rosie & Irl's Smokehouse/Saloon
Timi's Tours Experience
$90

Generously donated by Timi's Tours of Moweaqua, IL
Little Theatre on the Square Experience item
Little Theatre on the Square Experience
$40

Generously donated by The Little Theatre on the Square and The Red Apple of Sullivan, IL
Choice of one Quilt
$60

Generously donated by the Pana United in Faith Quilters
Kemmerer Village R.I.D.E. Session item
Kemmerer Village R.I.D.E. Session
$90

Generously donated by the Kemmerer Village Equine Therapy Program
Chicago Fire FC vs. New York Red Bulls: 26Jul2025
$60

Generously donated by Jeannie Karbach
Golf Simulator Passes
$100

Generously donated by Eagle Golf and Grill of Springfield, IL
Summer Fun Bundle
$40

Generously donated by Charming Patch Station and Scooter's Coffee of Taylorville, IL
Camp Carew Cabin Rental
$90

Generously donated by Camp Carew of Makanda, IL, Scheels, and Wichmann Vineyard
Camp Carew Summer Camp Certificate
$80

Generously donated by Camp Carew of Makanda, IL
Par-A-Dice Hotel and Playing Cards
$50

Generously donated by Par-A-Dice Hotel and Casino of East Peoria, IL and Jordan Rogers
Eat Local Springfield, IL item
Eat Local Springfield, IL
$40

Generously donated by Chadito’s, Greenie's Grill, Cozy Dog Drive In, Hickory River Smokehouse, Win, Lose, or Draught, and Route 66 Motorheads
Artwork by Mrs. Sue Scaife
$60

Generously donated by Mrs. Sue Scaife of Westminster Presbyterian Church of Springfield, IL
Grill and Chill Bundle
$90

Generously donated by Home Depot of Mattoon, IL and Moweaqua Packing Plant, Inc. of Moweaqua, IL
Central Illinois Family Staycation (1)
$90

Generously donated by Sky Zone, Knight's Action Park, Scoop DuJour, and The Creek Pub & Grill
Central Illinois Family Staycation (2)
$100

Generously donated by Sky Zone, Skateland South, Scoop DuJour, and Aikman's Wildlife Adventure
Birdies and Bites
$30

Generously donated by Oak Terrace Resort and Shae's Coffee Shack of Pana, IL

