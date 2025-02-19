Kennel Sponsorships

Annual Kennel Sponsorship - Major Medical Cases
$1,000

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

Major medical cases include advanced veterinary practice or specialty care outside the shelter.
Annual Kennel Sponsorship - Community Outreach
$1,000

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

Major medical cases include advanced veterinary practice or specialty care outside the shelter.
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing