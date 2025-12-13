Art and Design High School PTA Inc

Hosted by

Art and Design High School PTA Inc

About this event

Sales closed

Kenny Gallery Silent Auction Postcards 301 to 350

Pick-up location

245 E 56th St, New York, NY 10022

301 item
301
$10

Starting bid

302 item
302
$10

Starting bid

303 item
303
$10

Starting bid

304 item
304
$10

Starting bid

305 item
305
$10

Starting bid

306 item
306
$10

Starting bid

307 item
307
$10

Starting bid

308 item
308
$10

Starting bid

309 item
309
$10

Starting bid

310 item
310
$10

Starting bid

311 item
311
$10

Starting bid

312 item
312
$10

Starting bid

313 item
313
$10

Starting bid

314 item
314
$10

Starting bid

315 item
315
$10

Starting bid

316 item
316
$10

Starting bid

317 item
317
$10

Starting bid

318 item
318
$10

Starting bid

319 item
319
$10

Starting bid

320 item
320
$10

Starting bid

321 item
321
$10

Starting bid

322 item
322
$10

Starting bid

323 item
323
$10

Starting bid

324 item
324
$10

Starting bid

325 item
325
$10

Starting bid

326 item
326
$10

Starting bid

327 item
327
$10

Starting bid

328 item
328
$10

Starting bid

329 item
329
$10

Starting bid

330 item
330
$10

Starting bid

331 item
331
$10

Starting bid

332 item
332
$10

Starting bid

333 item
333
$10

Starting bid

334 item
334
$10

Starting bid

335 item
335
$10

Starting bid

336 item
336
$10

Starting bid

337 item
337
$10

Starting bid

338 item
338
$10

Starting bid

339 item
339
$10

Starting bid

340 item
340
$10

Starting bid

341 item
341
$10

Starting bid

342 item
342
$10

Starting bid

343 item
343
$10

Starting bid

344 item
344
$10

Starting bid

345 item
345
$10

Starting bid

346 item
346
$10

Starting bid

347 item
347
$10

Starting bid

348 item
348
$10

Starting bid

349 item
349
$10

Starting bid

350 item
350
$10

Starting bid

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!