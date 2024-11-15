eventClosed

Kent Valley Figure Skating Club's Silent Auction

6015 S 240th St, Kent, WA 98032

Two (2) Wild Wave Passes item
Two (2) Wild Wave Passes
$40

Two (2) 2025 general admission tickets to Wild Waves Theme & Water Park located in Federal Way, WA. Valid May through October 2025. Not valid on any blackout date. Value $144.00
Space Needle Tickets item
Space Needle Tickets
$40

Four (4) general admission tickets to the Seattle Space Needle. Enjoy entry to both levels of the needle. Included is: Lean out on a Skyriser 520 feet above Seattle and step out on the Loupe - the world's first and only revolving glass floor. Valid through 12/31/2025 Value $136.00
WIlco $25. Gift Card item
WIlco $25. Gift Card
$12

A gift card to WIlco farm store which carries everything from fencing and feed to pet supplies and work clothing. Closest store is located in Puyallup. Value $25.00
Ivar's/Kidd Valley $25. Gift Card item
Ivar's/Kidd Valley $25. Gift Card
$12

A $25. gift card that can be used at any Ivar's or Kidd Valley restaurant throughout the Seattle area. Value $25.00
Four (4) Guest Passes to the Burke Museum item
Four (4) Guest Passes to the Burke Museum
$26

With working labs you can see into, one-of-a-kind objects all around you, and galleries filled with curiosity and conversation, at the Burke, you see—and feel—a world alive. The Burke Museum is located on the University of Washington campus in Seattle with a focus on dinosaurs, fossils, Northwest Native art, plant and animal collections, and cultural pieces from across the globe. Value $88.00
Concert Tickets to Bright Eyes item
Concert Tickets to Bright Eyes
$60

Bright Eyes is an American indie rock band performing Friday, January 24th at the Seattle Paramount Theatre. This includes two (2) tickets for Paramount Club Seats and Lounge Access. Value $208.00
Four (4) Tickets to the 2025 Seafair Festival item
Four (4) Tickets to the 2025 Seafair Festival
$60

Seafair Weekend offer the best sights, sounds, tastes and action of the summer and includes something for all ages and passions in the air, water and land. At the Seafair Festival you will experience: The fastest boats on water in the Hydroplane Cup, The Spectacular Boeing Seafair Air Show featuring the Blue Angels, Festival Food Court and Beer Gardens, and the Music Stage, Kids Zone, and Interactive Sponsor Displays Value $200.00
Colossal Cut of Beecher's Flagship Cheese item
Colossal Cut of Beecher's Flagship Cheese
$35

Eight (8) pounds of Beecher's delicious signature Flagship cheese in a display box. Flagship is a semi-hard cow's milk cheese with a uniquely robust, nutty flavor. It is carefully aged for 15 months to fully develop its complex flavor and ever-so-slight crumble. Must be refrigerated. Value $125.00
Mini Golf & Batting Cage item
Mini Golf & Batting Cage
$40

Ten (10) rounds of mini golf and forty (40) batting cage tokens at Mike 'N' Terry's Outdoor Fun Park located in Puyallup off 167. Value $135.00
OOLA Spirits Tour and Tasting item
OOLA Spirits Tour and Tasting
$100

A private tour and tasting for up to fifteen (15) people featuring a behind-the-scenes look into how spirits are made at the Colorado Ave South Production Facility (Georgetown area). Value $400.
Four (4) Admissions to Slidewaters Waterpark in Chelan item
Four (4) Admissions to Slidewaters Waterpark in Chelan
$42

Four (4) tickets to Slidewaters Waterpark in Chelan, WA. Park activities include Body Slides, Hot Tub, Lazy River, Bucket, Tube Slides, Aqua Zoo, Purple Haze, Downhill Racer and Volleyball. Valid during 2025 season. Value $144.00
Kayaking Fun for Two (2) item
Kayaking Fun for Two (2)
$24

Grab a friend, loved one, or even a kiddo and enjoy two (2) hours of kayaking fun for two (2) on Seattle's lovely Lake Union from the Northwest Outdoor Center. Good for two (2) single, or one (1) double kayak rental for two (2) hours. Reservations required. Value $80.00
Macrina Bakery Gift Certificate item
Macrina Bakery Gift Certificate
$25

A $50.00 gift certificate to the delicious Macrina Bakery located in SODO and Kent. Value $50.00
Costco $100. Gift Card item
Costco $100. Gift Card
$50

A $100. gift card good at any Costco.
Wolf Haven Symbolic Adoption and Magazine item
Wolf Haven Symbolic Adoption and Magazine
$8

Includes a framed photo of a Wolf Haven wolf, the wolf's biography and one issue of the magazine "Wolf Tracks". This represents a symbolic wolf adoption. Value $29.50
NHRA Northwest Nationals Drag Race Experience for four (4) item
NHRA Northwest Nationals Drag Race Experience for four (4)
$100

Feel the ground-pounding, earth-shattering launch of 12000 horsepower drag race cars at the 2025 NHRA Northwest National Drag Races, July 18-20 at Pacific Raceways in Kent, WA. Includes four (4) any one (1) day admission tickets. Value $360.00
Chris Leavitt Photography item
Chris Leavitt Photography
$50

Includes a portrait planning consultation with award winning photographer Chris Leavitt, an outdoor family portrait session, & one signature handmade 16x20 color portrait. Value is $420.00
Family Fun Center item
Family Fun Center
$14

Family Fun for ALL! This package includes 185 points to be used towards video games and rides! Not good for food. Points can be used between multiple guests. Located in Tukwila. Value $45.99
John Howie Steak $50.00 Gift Certificate item
John Howie Steak $50.00 Gift Certificate
$15

John Howie is a chef-driven steakhouse with the region's most comprehensive program featuring seven-tiers of steaks, including custom-aged USDA prime beef, AMerican Wagyu beef, Australian Wagyu beef and the famed Japanese A5 full-blood Wagyu beef. The menu changes often and takes culinary inspiration from premium local ingredients, an array of the best seafood and seasonal produce from local farmers. John Howie Steak is well-known as a high-end whiskey house with the largest bourbon and scotch selection on the Eastside and Wine Spectator Best of Award of Excellence since opening. Value $50.00
Seastar $25.00 Gift Certificate item
Seastar $25.00 Gift Certificate
$10

Seastar by John Howie is known for its constantly changing seasonal menu and diverse selection of seafood. The restaurant offers signature dishes and small, shareable plates featuring items from the sea and land, an extensive array of sushi, sashimi and fresh local oysters form the Raw Bar. Seastar's wine program boasts more than 750 wines and has held the prestigious Wine Spectator Best of Award of Excellence for the last 20 years. Value $25.00
Beardslee $25.00 Gift Certificate item
Beardslee $25.00 Gift Certificate
$10

Beardslee is a casual and family friendly eatery that specializes in scratch cuisine from the expected to the unexpected, world-class signature brews and award-winning craft spirits - all made in-house. Located in Bothell. Value $25.00
Whiskey $25.00 Gift Certificate item
Whiskey $25.00 Gift Certificate
$10

Whiskey by John Howie features global selections of rare and well-done whiskies with something for everyone - from the curious to the connoisseur. Whiskey specializes in handcrafted cocktails, has the biggest and best whiskey on the Eastside, and a mouth-watering food menu with unique bar bites and favorite tastes to compliment your favorite whiskey or cocktail. Value $25.00
Sewing Machine or Serger Tune-Up item
Sewing Machine or Serger Tune-Up
$75

Complete sewing machine or Serger tune-up certificate: Return your machine to tip-top shape! They service all brands. One year guarantee on all work. Part and extended labor additional if over $249.00 Value $249.00
Complete Vacuum Tune-Up item
Complete Vacuum Tune-Up
$25

Complete vacuum tune-up certificate: Return your vacuum to peak performance! They service most brands. One year guarantee on all work. Parts and extended labor additional. Multiple locations including Tukwila, Puyallup, Tacoma, Seattle plus more. Value $89.00
Intro to Sewing Class Certificate item
Intro to Sewing Class Certificate
$15

Intro to sewing class certificate: In this hands-on class you'll learn the basics of sewing as you make a one-of-a-kind bag to keep! Class includes all the supplies and use of a machine. Must be 12 years of age or older or get store's permission. Multiple locations including Tukwila, Puyallup, Tacoma, Seattle plus more. Value $49.99
Four (4) Museum of Flight Passes item
Four (4) Museum of Flight Passes
$30

The Museum of Flight is the largest independent, non-profit air and space museum in the world! With over 175 aircraft and spacecraft, tens of thousands of artifacts, millions of rare photographs, dozens of exhibits and experiences and a world-class library, the museum and its people bring mankind's incredible history of flight to life. Value $104.00
Tacoma Little Theatre Tickets item
Tacoma Little Theatre Tickets
$18

This $62.00 gift certificate will purchase you two (2) tickets to the Tacoma Little Theater. Play options are: Fiddler on the Roof, The CURIOUS INCIDENT of the DOG in the NIGHT-TIME, Lorca in a Green Dress, Bug and Rocky. Value $62.00
Hydroplane and Raceboat Museum item
Hydroplane and Raceboat Museum
$12

Four (4) admission passes to the Hydroplane and Raceboat museum located in Kent, WA. The Hydroplane & Raceboat Museum is the nation's only public museum dedicated solely to powerboat racing. Valid any regular operating day, but not for special events. Value $40.00
$200 Tattoo Gift Certificate item
$200 Tattoo Gift Certificate
$60

A $200 gift certificate to Under the Needle tattoo shop located in Kirkland, WA.
