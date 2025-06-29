Ghanaian Association of Arizona
Kente Dinner and Dance
1455 S Stapley Dr
Mesa, AZ 85204, USA
General Admission
$50
Grants entry to the event with access to standard amenities and activities.
Grants entry to the event with access to standard amenities and activities.
seeMoreDetailsMobile
add
Couple
$90
Grants premium entry with access to exclusive areas and VIP amenities.
Grants premium entry with access to exclusive areas and VIP amenities.
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout