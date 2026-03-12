Hosted by

Kentucky Federation of Business and Professional Women

About this event

KFBPW State Conference

324 Lincoln Dr

Springfield, KY 40069, USA

Full Conference Package
$110

Includes Friday night dinner prior to Foundation Fundraiser, BPW Training, Saturday Awards Luncheon, Communications Workshop, and Saturday Board of Directors Meeting.

Friday-Only Conference Package
$80

Includes Friday BPW Training, Dinner, and Foundation Fundraiser

Saturday-Only Conference Package
$80

Includes Saturday Awards Luncheon, Communications Workshop, and Saturday Board of Directors Meeting.

Registration Only--No Meals
$55

Includes Communication Workshop, Fundraiser Event (no dinner), BPW Training, and Board of Directors Meeting

Additional Guest Meal Friday Dinner
$25

Any guest who will be eating dinner with us Friday evening, including children, must purchase a meal ticket.

Additional Guest Meal Saturday Awards Luncheon
$25

Includes breakfast and a snack. Any guest eating with us on Saturday, including children, must purchase a meal ticket.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!