Khalsa Montessori PTO's Silent Auction

Pick-up location

303 E Palm Ln, Phoenix, AZ 85004, USA

Primary North - Herb Garden item
Primary North - Herb Garden
$20

Starting bid

Value: Priceless
Primary South - Herb Garden item
Primary South - Herb Garden
$20

Starting bid

Value: Priceless
Lower Elementary North - Wreath of Kindness item
Lower Elementary North - Wreath of Kindness
$20

Starting bid

Each ribbon on the wreath represents an act of kindness. Value: Priceless
Lower Elementary South - Hand-painted Bird House item
Lower Elementary South - Hand-painted Bird House
$20

Starting bid

Value: Priceless
Lower Elementary East - Mixed Media with Poem item
Lower Elementary East - Mixed Media with Poem
$20

Starting bid

18x24 inches. Value: Priceless
Toddler North - Hand-Painted Garden Rocks item
Toddler North - Hand-Painted Garden Rocks
$20

Starting bid

Five rocks in total with glitter galore. Value: Priceless
Toddler South - Hand-painted Tea Pot item
Toddler South - Hand-painted Tea Pot
$20

Starting bid

Value: Priceless
Toddler North - Hand-Painted Glass Vase item
Toddler North - Hand-Painted Glass Vase
$20

Starting bid

Value: Priceless
Family Circle Membership for the Musical Instrument Museum item
Family Circle Membership for the Musical Instrument Museum
$50

Starting bid

Enjoy a year of unlimited admission for 2 adults and all your children 19 and under, to the only global instrument museum in the world. Guitarist Eddie Vedder calls it, "one of the greatest musuems not just in the country, but on the planet." Value: $119
Four Baseline Reserve Tickets for Arizona Diamondbacks item
Four Baseline Reserve Tickets for Arizona Diamondbacks
$100

Starting bid

1 regular season 2025 home game, Sunday - Friday, some blackout dates. Value: $236
Four tickets to ASU vs Cal State Fullerton game on 4/1/25 item
Four tickets to ASU vs Cal State Fullerton game on 4/1/25
$30

Starting bid

These are specific tickets. 4/1/26 at 6:30 pm at Phoenix Municipal Stadium. Section 10, row 9, seats 7,8,9,10. Value: $90
Two Day Passes and Gear Rental for Phoenix Rock Gym item
Two Day Passes and Gear Rental for Phoenix Rock Gym
$20

Starting bid

Experience the vertical world of climbing as never before, indoors at the Phoenix Rock Gym. Explore our thirty foot high walls with over 17,000 sq. ft. of climbing surface. No experience is necessary. Even if you’ve never touched a rope in your life they will teach you the skills needed to climb safely. Value: $52
One Year Family of Four Membership to Railroad Park item
One Year Family of Four Membership to Railroad Park
$80

Starting bid

Enjoy a year unlimited train and carousel rides for four at McCormick-Stillman Railroad Park, one of the most unique parks of it's kind in the country. You can also take advantage of their newly upgraded play equipment and this summer, cool off in their 5,000 square foot splash pad. They are also building an indoor play area with a/c and train-themed play equipment. Value: $215
Four Passes to Great Arizona Puppet Theater item
Four Passes to Great Arizona Puppet Theater
$20

Starting bid

Two adults and two children can catch a show at the award-winning Great Arizona Puppet Theater. Value: $50
Two Tickets to Ballet Arizona Main Stage Performance item
Two Tickets to Ballet Arizona Main Stage Performance
$60

Starting bid

Valid for Bronze, Emerald or Turquoise price zones. Remaining productions: Spring Mix March 27-30, 2025 and All Balanchine May 1-4, 2025. Value: $178
Four General Admission Passes to Lowell Observatory item
Four General Admission Passes to Lowell Observatory
$40

Starting bid

Welcome to the era of the Astronomy Discovery Center at Lowell Observatory! Your General Admission ticket now includes access to the Orbits Curiosity Zone children’s exhibit hall, the Stardust Lab Astronomy Gallery for all ages, the brand new rooftop Dark Sky Planetarium, the Giovale Open Deck Observatory with six advanced state-of-the-art telescopes, all historical tours, all historical exhibits, the Pluto Discovery Dome, and the famous Clark Telescope. No expiration date and does not include premium access or separately ticketed events. Value: $100
One Carload Pass to Bearizona item
One Carload Pass to Bearizona
$50

Starting bid

Bearizona is approximately 160 acres. Visitors will drive through more than three miles of Ponderosa Pine Forest, viewing North American animals in natural habitats. More animals are exhibited in Fort Bearizona, a beautiful 20-acre walk-thru area, along winding paths which is more of a “zoo”-type setting. Present card at the entrance gate to receive a one-time free admittance into Bearizona for the cardholder and all persons present in the same vehicle. Expires 3/1/26. Value: $120
Two Admission Passes to Heard Museum item
Two Admission Passes to Heard Museum
$20

Starting bid

Discover the rich and vibrant world of American Indian art, from traditional artworks to contemporary creations, live events and a world-class museum shop and café. Passes are not valid during special events or for special exhibitions. Expiration 3/3/26. Value: $52
Four General Admission Passes to Children's Museum item
Four General Admission Passes to Children's Museum
$30

Starting bid

Step Into a World of Imagination, Creativity, and Endless Fun! Passes expire 3/1/26. Value: $52
Four Admission Passes to S'edav Va'aki Museum item
Four Admission Passes to S'edav Va'aki Museum
$10

Starting bid

The Museum and park is an extraordinary archaeological site where visitors can see a platform mound, a ballcourt, and centuries-old irrigation canals that are among the rare, remaining examples of the Ancestral Sonoran Desert People’s exceptional architecture and engineering skills. The museum and site anchor's Phoenix to its prehistoric roots and is the only publicly accessible ancestral village site in the City. ​​​Value: $24
Two Child Admission to Wildlife World Zoo and Aquarium item
Two Child Admission to Wildlife World Zoo and Aquarium
$20

Starting bid

Welcome to Wildlife World Zoo, where visitors will experience a safari-like adventure like no other. Our park boasts Arizona’s largest collection of exotic and endangered animals, with over 600 separate species on display. In addition to our diverse collection of animals, we offer an array of exciting attractions, rides and daily shows that will leave you on the edge of your seat. At least one adult admission pass must be purchased to use the free child admission. Value: $56
Vera Wang Silver Double Photo Frame for Two 5x7 Photos item
Vera Wang Silver Double Photo Frame for Two 5x7 Photos
$10

Starting bid

Great for two school photos or a wedding invitation and photo. Value: $80
Randye Temple Handblown Glass Pendant item
Randye Temple Handblown Glass Pendant
$10

Starting bid

Value: $80
Tatum and Tulip Handcrafted Earrings item
Tatum and Tulip Handcrafted Earrings
$10

Starting bid

Value: $24
Tatum and Tulip Handcrafted Earrings item
Tatum and Tulip Handcrafted Earrings
$10

Starting bid

Value: $24
8 Small Group Training Sessions for 2 People item
8 Small Group Training Sessions for 2 People
$160

Starting bid

A total of 16 personal training sessions at Strive Personal Fitness. Include two complimentary glass water bottles. Expires 5/31/25. Value: $640
Arizona Cardinals Baseball Hat and T-Shirt item
Arizona Cardinals Baseball Hat and T-Shirt
$20

Starting bid

Value: $68
Two General Admission Passes to Out of Africa Wildlife Park item
Two General Admission Passes to Out of Africa Wildlife Park
$30

Starting bid

In 1988, Dean and Prayeri Harrison founded Out of Africa Wildlife Park, a preserve born from their single-minded objective of bringing God, people, and animals together in a natural setting. This deep-rooted fascination of the animal world was the underpinning of what would one day become a 104-acre wildlife preserve featuring hundreds of exotic animals, a location filled with serenity and adventure. Expiration 11/22/25. Value: $86
Two Free Admissions to i.d.e.a. Museum item
Two Free Admissions to i.d.e.a. Museum
$8

Starting bid

Explore a variety of art and hands-on activities. The HUB Gallery includes a few new areas such as Junkyard Jungle and Optical Illusion interactives. ArtVille – a colorful socks-only space for little ones ages 4 and younger – features new entrance and activities, including Shadow Dancing and Color Your World. Expirex 9/30/25 amd cannot be used on exhibit opening day or following weekend. Value: $20
Two General Admission Passes to Phoenix Art Museum item
Two General Admission Passes to Phoenix Art Museum
$20

Starting bid

Featuring more than 20,000 objects, the collection spans the globe, bringing the world to our city, and our city to the world. Value: $56
Four General Admission Passes to Boyce Thompson Arboretum item
Four General Admission Passes to Boyce Thompson Arboretum
$40

Starting bid

Situated on 372 acres of scenic upland Sonoran Desert with nearly five miles of trails, BTA is Arizona’s oldest and largest botanical garden and one of Arizona’s top tourism sites. Expires 3/31/26. Value: $100
Two Tickets to Show at Chandler Center for the Arts item
Two Tickets to Show at Chandler Center for the Arts
$30

Starting bid

Tickets are Shakespeare in Jazz: Daniel Kelly Trio on Friday 4/4/25 at 7:30pm. Value: $96
Gift Certificate for 10 People at Main Event Tempe item
Gift Certificate for 10 People at Main Event Tempe
$60

Starting bid

Perfect for a birthday party, this gift certificate includes free bowling and laser tag plus a $10 arcade credit for ten people. The certificate is valid for Main Event Tempe only. Value: $180

