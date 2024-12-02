KHS Roo Cheer Booster, Inc's annual raffle 2024

#1 Pamper and Relax
$5
Rodan & Fields HydroMask Bath and Body Aromatherapy Candle and more…
#2 Smile Doctors Whitening Kit
$20
Whitening Kit valued $550 Raising Canes, Free Kids Meal Cards, Lemonade Cards Would make a great gift or keep for yourself!!
#3 Cinergy Movie Night
$3
2 VIP passes, free popcorn, free drink, and refillable cup
#4 Date Night
$5
Outback Steakhouse, TWO $20 gifts cards Hallmark Lanes- One Free hour bowling
#5 Family Fun Night
$5
Urban Air Trampoline Park, 4 passes Raising Canes, 2 Adult Meals Raising Canes, 4 free Kids meals
#6 Family Fun Night 2
$5
Spare Time Bowling, 90 Minute pass with shoes for 6 people Laser Tag for 6 people. Longhorn Steakhouse $10 gift card.
#7 Family Fun Night 3
$5
Area 254- 2 VIP Passes, 3 Skating Passes Jiffy Lube- Free Oil Change Chilis- Free Kids Meals
#8 Family Fun Night 4
$5
Mr. Gattis Pizza- 3 Buffets, 3 Game cards Urban Air Trampoline- 4 passes Raising Canes- 3 Free Lemonades
#9 Lumber and tools
$10
Heights Lumber $100 gift card Raising Canes- Three Kids Meals, 3 Free Lemonades and more...
#10 Cinemark Movie Night
$5
FOUR movie cards Brick and Forge Taproom, One Free Large Pizza coupon and more...
#11 Tumble and Fun 1
$10
High Hopes Gymnastics- One Month Free Tumbling Mr. Gattis Pizza- 2 Free Buffets Mr. Gattis Pizza- 2 Free game cards Chili's- 4 Free kid meals Raising Canes- 2 Kids meals, 2 lemonades
#12 Tumble and Fun 2
$15
High Hopes Gymnastics- ONE free PRIVATE LESSON Urban Air Trampoline Park- 2 passes Black Meg Burgers- $20 in Meg Money Chili's- 4 Free kid meals Raising Canes- 2 Kids meals, 2 lemonades
#13 Hair and Nails
$10
Diamond Nails, $25 gift certificate Hair by Caitlyn Nicole, Free wash, cut, and dry Dead Fish Grill- $50 Gift certificate
#14 Restaurant and Fun Extravaganza
$10
Ma's Place- $15 gift certificates Chilis- 5 Free Kids Meals Cheddars- $50 Gift Card Black Meg Burgers: 4 Meg Bucks ($20 value) Urban Air Trampoline- 4 passes Raising Canes- 2 Kids Meals, 2 Lemonades
#15 Restaurant and Fun Extravaganza 2
$10
Taqueria (Heights)-$15 gift certificate Cicis Pizza- 5 Adult Buffet Coupons Razzoo's- $25 off coupon Texas Roadhouse- 2 can Dine for $30 Certificate Urban Air Trampoline-4 passes Raising Canes- 2 kids meals, 2 lemonades
#16 MEGA Restaurant and Fun Extravaganza
$10
Bubbas 33- Free 12in Pizza Raising Canes- 2 Adult Meals, 3 Kids meals Chili's- 3 Kids Meals Brick & Forge Pizza and Taproom- Two $10 off certificates Lil- Tex Mexican (Cove)-$50 gift certificate Outback Steakhouse- $20 Gift Card Black Meg Burgers- $20 Meg Bucks Urban Air- 3 jump passes
#17 Scentsy
$5
1 bottle of dish soap, 2 scent bars, 2 scent circles, 1 scent pack, 2 pairs of paparazzi earrings
#18 Take out/Eat in, Enjoy!
$5
Raising Canes- 2 Kids Meals, 2 Lemonades Brick and Forge Pizza and Taproom- $10 off certificate Black Meg Burgers- $20 Meg bucks Bubba's 33- Free 12in Pizza Chili's- 4 Kids Meals
#19 Take Out/Eat In. Enjoy #2
$5
Raising Canes- 2 Kids Meals, 2 Lemonades Brick and Forge Pizza and Taproom- $10 off certificate Black Meg Burgers- $20 Meg bucks Bubba's 33- Free 12in Pizza Chili's- 4 Kids Meals
