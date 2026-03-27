K.I.D.S. Make the Difference - South Carolina's Gifted Education Conference

Hosted by
About this event
Tuesday September 29 and Wednesday September 30. Price includes FREE 1-year SCCGE membership.
Tuesday September 29 and Wednesday September 30. Ticket Rate for Individual or District SCCGE Members.
One Day ONLY - Tuesday, September 29. Price includes FREE 1-year SCCGE membership.
One Day ONLY - Tuesday, September 29. Ticket Rate for Individual or District SCCGE Members.
One Day ONLY - Wednesday, September 30. Price includes FREE 1-year SCCGE membership.
One Day ONLY - Wednesday, September 30. Ticket Rate for Individual or District SCCGE Members.
Only GT Coordinators
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!