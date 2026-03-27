South Carolina Consortium For Gifted Education

Hosted by

South Carolina Consortium For Gifted Education

About this event

K.I.D.S. Make the Difference - South Carolina's Gifted Education Conference

5605 Bush River Rd

Columbia, SC 29212, USA

Full Conference SCCGE Non-Member Rate
$350

Tuesday September 29 and Wednesday September 30. Price includes FREE 1-year SCCGE membership.

Full Conference SCCGE Member Rate
$250

Tuesday September 29 and Wednesday September 30. Ticket Rate for Individual or District SCCGE Members.

Tuesday ONLY - SCCGE Non-Member Rate
$175

One Day ONLY - Tuesday, September 29. Price includes FREE 1-year SCCGE membership.

Tuesday ONLY - SCCGE Member Rate
$125

One Day ONLY - Tuesday, September 29. Ticket Rate for Individual or District SCCGE Members.

Wednesday ONLY - SCCGE Non-Member Rate
$175

One Day ONLY - Wednesday, September 30. Price includes FREE 1-year SCCGE membership.

Wednesday Only - SCCGE Member Rate
$125

One Day ONLY - Wednesday, September 30. Ticket Rate for Individual or District SCCGE Members.

Monday Add-on for GT Coordinators Meeting
Free

Only GT Coordinators

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!