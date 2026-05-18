Kidz Zone Kamp

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About this event
Includes breakfast, lunch, snack, activities, trips, and a fun-filled faith-based summer experience. Space is limited to 20 campers. Registration is first come, first served.
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