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About this event

Kidz Zone Kamp

468 9th St

Newtonville, NJ 08346, USA

Weekly Kamp Registration
$175

Includes breakfast, lunch, snack, activities, trips, and a fun-filled faith-based summer experience. Space is limited to 20 campers. Registration is first come, first served.

3-Week Registration
$525

Includes breakfast, lunch, snack, activities, trips, and a fun-filled faith-based summer experience. Space is limited to 20 campers. Registration is first come, first served.

EARLY BIRD - Full Kamp Registration (Ends June 15, 2026)
$900
Available until Jun 15

Includes breakfast, lunch, snack, activities, trips, and a fun-filled faith-based summer experience. Space is limited to 20 campers. Registration is first come, first served.

Regular Full Kamp Registration
$1,050

Includes breakfast, lunch, snack, activities, trips, and a fun-filled faith-based summer experience. Space is limited to 20 campers. Registration is first come, first served.

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