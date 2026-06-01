Kilo Battery 251st USMC Ball

About this event
Marines & Date for ranks E1-E3. (Comes with one Bar Drink Ticket for 21+ or one premium Mocktail for -21.)
Marines & date for ranks E4-E5. (Comes with one Bar Drink Ticket for 21+ or one premium Mocktail for -21.)
Marines & Date for Staff & Officers. (Comes with one Bar Drink Ticket for 21+ or one premium Mocktail [NA] for -21.)
For purchase by guests from our community, not attending as the date of a Marine. (Additional Family members, Veterans, community partners and friends) (Comes with one Bar Drink Ticket for 21+ or one premium Mocktail [NA] for -21.)
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