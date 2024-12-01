Kings Tournament Baseball
Kings Winter Wonderland Fundraiser!
25 Tickets
$12
25 Tickets
25 Tickets
More details...
Add
50 Tickets
$20
50 Tickets
50 Tickets
More details...
Add
Stations
$1
Station Fee
Station Fee
More details...
Add
Santa Photos
$10
Santa Photos!
Santa Photos!
More details...
Add
Pinwheels
$1
Pinwheels
Pinwheels
More details...
Add
Light Necklaces
$2
Light necklaces
Light necklaces
More details...
Add
Ornaments
$1
Ornaments
Ornaments
More details...
Add
Hair Bows
$2
Hair bows
Hair bows
More details...
Add
Dog collars
$3
Dog Collars
Dog Collars
More details...
Add
Choke Collars
$2
Choke Collars
Choke Collars
More details...
Add
Garden flags
$3
Garden flags
Garden flags
More details...
Add
Brownies
$2
Brownies
Brownies
More details...
Add
Cookies
$2
Cookies
Cookies
More details...
Add
Hot chocolate bombs
$1
Hot chocolate bombs!
Hot chocolate bombs!
More details...
Add
Water
$1
Water
Water
More details...
Add
Single pretzels
$1
Single pretzels
Single pretzels
More details...
Add
Family size pretzels
$3
Family size pretzels
Family size pretzels
More details...
Add
Add a donation for Kings Tournament Baseball
$
Did you know?
We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!
Continue