Kiwanis Club of Dayton Township

Hosted by

Kiwanis Club of Dayton Township

About this event

Kiwanis Club of Dayton Township's Silent Auction

Bracelet item
Bracelet
$75

Starting bid

STERLING SILVER BANGLE BRACELET - VALUE $200

Handmade and donated by Ginger McCann

Milwaukee Cordless Impact Driver Set item
Milwaukee Cordless Impact Driver Set
$75

Starting bid

MILWAUKEE M18 COMPACT BRUSHLESS 1/4" HEX IMPACT DRIVER KIT - $200 VALUE

Donated by Louie's Ace Hardware


Aces backpack with 4 tickets and merchandise item
Aces backpack with 4 tickets and merchandise
$40

Starting bid

ACES BACKPACK WITH FOUR TICKETS, FULL OF MERCHANDISE - $175.00 VALUE

Donated by the Reno Aces

Gold Dust West Overnight package item
Gold Dust West Overnight package
$75

Starting bid

ONE NIGHT ACCOMMODATIONS FOR 2 GUESTS IN A KING EXECUTIVE SUITE, 2 BREAKFASTS, 2 DINNERS AND 4 FREE GAMES OF BOWLING FOR 2 PEOPLE AT THE GOLD DUST WEST - A 300 VALUE

Donated by Gold Dust West

Golden Nugget Lake Tahoe 1 night stay item
Golden Nugget Lake Tahoe 1 night stay
$40

Starting bid

ONE NIGHT STAY AT THE GOLDEN NUGGET CASINO IN LAKE TAHOE - $150 VALUE

Donated by the Golden Nugget Casino

Caesar's Republic or Harrah's Lake Tahoe overnight stay item
Caesar's Republic or Harrah's Lake Tahoe overnight stay
$75

Starting bid

OVERNIGHT STAY AT EITHER CAESAR'S REPUBLIC OR HARRAH'S IN LAKE TAHOE, AND A $50 DINING CREDIT - VALUE $300

Donated by Caesar's Entertainment

65" ONN Smart TV item
65" ONN Smart TV
$75

Starting bid

65" ONN 4K UHD SMART TV - $300 VALUE

Donated by members of the Kiwanis Club of Dayton Township

Wagon of Wine item
Wagon of Wine
$100

Starting bid

PORTABLE FOLD UP ROLLING WAGON WITH A CASE OF PEAR VALLEY (PASO ROBLES) WINE AND A MOOCOO WINE OPENER SET - $480 VALUE

Donated by members of the Kiwanis Club of Dayton Township

Moana Nursery $250 Gift Certificate item
Moana Nursery $250 Gift Certificate
$75

Starting bid

A GIFT CERTIFICATE TO MOANA NURSERY - VALUE $250

Donated by Moana Nursery

$200 Gift Certificate at Peppermill Resort and Spa item
$200 Gift Certificate at Peppermill Resort and Spa
$75

Starting bid

$250 GIFT CERTIFICATE FOR THE PEPPERMILL RESORT AND SPA IN RENO - $250 VALUE

Donated by the Peppermill Resort & Spa

Wine tasting class for 10-20 people item
Wine tasting class for 10-20 people
$100

Starting bid

WINE TASTING CLASS FOR 10-20 PEOPLE AT THE TOTAL WINE IN RENO - $600 VALUE

Donated by Total Wine & More in Reno

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