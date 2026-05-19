Kiwanis Club of Dayton Township's Silent Auction

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About this event
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STERLING SILVER BANGLE BRACELET - VALUE $200
Handmade and donated by Ginger McCann
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MILWAUKEE M18 COMPACT BRUSHLESS 1/4" HEX IMPACT DRIVER KIT - $200 VALUE
Donated by Louie's Ace Hardware
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ACES BACKPACK WITH FOUR TICKETS, FULL OF MERCHANDISE - $175.00 VALUE
Donated by the Reno Aces
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ONE NIGHT ACCOMMODATIONS FOR 2 GUESTS IN A KING EXECUTIVE SUITE, 2 BREAKFASTS, 2 DINNERS AND 4 FREE GAMES OF BOWLING FOR 2 PEOPLE AT THE GOLD DUST WEST - A 300 VALUE
Donated by Gold Dust West
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ONE NIGHT STAY AT THE GOLDEN NUGGET CASINO IN LAKE TAHOE - $150 VALUE
Donated by the Golden Nugget Casino
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OVERNIGHT STAY AT EITHER CAESAR'S REPUBLIC OR HARRAH'S IN LAKE TAHOE, AND A $50 DINING CREDIT - VALUE $300
Donated by Caesar's Entertainment
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65" ONN 4K UHD SMART TV - $300 VALUE
Donated by members of the Kiwanis Club of Dayton Township
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PORTABLE FOLD UP ROLLING WAGON WITH A CASE OF PEAR VALLEY (PASO ROBLES) WINE AND A MOOCOO WINE OPENER SET - $480 VALUE
Donated by members of the Kiwanis Club of Dayton Township
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A GIFT CERTIFICATE TO MOANA NURSERY - VALUE $250
Donated by Moana Nursery
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$250 GIFT CERTIFICATE FOR THE PEPPERMILL RESORT AND SPA IN RENO - $250 VALUE
Donated by the Peppermill Resort & Spa
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WINE TASTING CLASS FOR 10-20 PEOPLE AT THE TOTAL WINE IN RENO - $600 VALUE
Donated by Total Wine & More in Reno
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