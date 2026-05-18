Kiwanis Club of Mooresville

Offered by

Kiwanis Club of Mooresville

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Kiwanis Club Polo Order

Men's Polo Shirt (XS-XL) item
Men's Polo Shirt (XS-XL) item
Men's Polo Shirt (XS-XL)
$65

Men's / Unisex Under Armour Tech Polo - Midnight Navy

Men's Polo Shirt (2XL) item
Men's Polo Shirt (2XL) item
Men's Polo Shirt (2XL)
$67

Men's / Unisex Under Armour Tech Polo - Midnight Navy

Men's Polo Shirt (3XL) item
Men's Polo Shirt (3XL) item
Men's Polo Shirt (3XL)
$68

Men's / Unisex Under Armour Tech Polo - Midnight Navy

Men's Polo Shirt (4XL) item
Men's Polo Shirt (4XL) item
Men's Polo Shirt (4XL)
$69

Men's / Unisex Under Armour Tech Polo - Midnight Navy

Women's Polo Shirt (XS-XL) item
Women's Polo Shirt (XS-XL) item
Women's Polo Shirt (XS-XL)
$65

Women's Under Armour Tech Polo - Midnight Navy

Women's Polo Shirt (2XL) item
Women's Polo Shirt (2XL) item
Women's Polo Shirt (2XL)
$67

Women's Under Armour Tech Polo - Midnight Navy
* Women’s polos are available up to size 2XL only. Sizes above 2XL will need to be ordered in the men’s/unisex style.

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