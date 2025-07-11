KMS Coyote Band Boosters, Inc.

Hosted by

KMS Coyote Band Boosters, Inc.

About this event

Sales closed

KMS Spring Concert Music Sponsorship

Add a donation for KMS Coyote Band Boosters, Inc.

$

Beginning Band Piece
$40

Sponsor a piece for our Beginning Band. This includes the cost of one piece of music plus shipping.

Concert Band Piece
$50

Sponsor a piece for our Concert Band. This includes the cost of one piece of music plus shipping.

Symphonic Band Piece
$60

Sponsor a piece for our Symphonic Band. This includes the cost of one piece of music plus shipping.

Symphonic Winds Piece
$70

Sponsor a piece for our Symphonic Winds. This includes the cost of one piece of music plus shipping.

Wind Ensemble Piece
$80

Sponsor a piece for our Wind Ensemble. This includes the cost of one piece of music plus shipping.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!