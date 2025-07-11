KMS Spring Concert Music Sponsorship

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About this event
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Sponsor a piece for our Beginning Band. This includes the cost of one piece of music plus shipping.
Sponsor a piece for our Concert Band. This includes the cost of one piece of music plus shipping.
Sponsor a piece for our Symphonic Band. This includes the cost of one piece of music plus shipping.
Sponsor a piece for our Symphonic Winds. This includes the cost of one piece of music plus shipping.
Sponsor a piece for our Wind Ensemble. This includes the cost of one piece of music plus shipping.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!