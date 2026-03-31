Kansas Night Hunters Association

Offered by

Kansas Night Hunters Association

About this shop

KNHA Shop

Thermal Hunting Truck Magnet item
Thermal Hunting Truck Magnet
$45

18" X 11.5" Truck Door Magnet

Phone number will be blank, and you can use dry erase or sharpie to add your contact information.

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Sticker item
Sticker
$5

KNHA logo Sticker 5"x3"

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KNHA Coyote Skull Mount item
KNHA Coyote Skull Mount
$95

Display a KNHA Skull mount on a desktop or hang on the wall.

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KNHA Tumbler Cup item
KNHA Tumbler Cup
$35

20oz Cup with KNHA logo and coyote image

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KNHA Wooden Wall Art item
KNHA Wooden Wall Art
$75

Display a KNHA logo coyote foot print on the wall

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Coyote Drag item
Coyote Drag
$45

Polished Deer Antler with KNHA logo

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License Plate item
License Plate
$30

KNHA logo vehicle license plate

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Head Rest Gun Mount item
Head Rest Gun Mount
$85

3 Gun Mount

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Head Rest Gun Mount item
Head Rest Gun Mount
$75

2 Gun Mount

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Head Rest Gun Mount item
Head Rest Gun Mount
$95

4 Gun Mount

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KNHA Reloading Block MDF item
KNHA Reloading Block MDF item
KNHA Reloading Block MDF
$45

100rd Reloading Block made from MDF "medium density fiber wood" with removable data card inserts, + 1 SAAMI load data insert for your caliber of choice (204, 223, 22-250, 22creed, 22ARC, 6creed, 6ARC, 243)

3 sizes

#1 is .4375"-hole size for .223, .204 etc.

#2 is .5"-hole size for .308, any Creedmoor, etc.

#3 is .5625"-hole size for .300 or 7mm mag, etc.

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KNHA Reloading Block item
KNHA Reloading Block item
KNHA Reloading Block
$35

50rd Reloading Block made from MDF "medium density fiber wood" with removable data card inserts, + 1 SAAMI load data insert for your caliber of choice (204, 223, 22-250, 22creed, 22ARC, 6creed, 6ARC, 243)

3 sizes

#1 is .4375"-hole size for .223, .204 etc.

#2 is .5"-hole size for .308, any Creedmoor, etc.

#3 is .5625"-hole size for .300 or 7mm mag, etc.

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KNHA Reloading Block item
KNHA Reloading Block item
KNHA Reloading Block
$55

100rd Reloading Block made from Walnut with removable data card inserts, + 1 SAAMI load data insert for your caliber of choice (204, 223, 22-250, 22creed, 22ARC, 6creed, 6ARC, 243)

3 sizes

#1 is .4375"-hole size for .223, .204 etc.

#2 is .5"-hole size for .308, any Creedmoor, etc.

#3 is .5625"-hole size for .300 or 7mm mag, etc.

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Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!