About this shop
18" X 11.5" Truck Door Magnet
Phone number will be blank, and you can use dry erase or sharpie to add your contact information.
KNHA logo Sticker 5"x3"
Display a KNHA Skull mount on a desktop or hang on the wall.
20oz Cup with KNHA logo and coyote image
Display a KNHA logo coyote foot print on the wall
Polished Deer Antler with KNHA logo
KNHA logo vehicle license plate
3 Gun Mount
2 Gun Mount
4 Gun Mount
100rd Reloading Block made from MDF "medium density fiber wood" with removable data card inserts, + 1 SAAMI load data insert for your caliber of choice (204, 223, 22-250, 22creed, 22ARC, 6creed, 6ARC, 243)
3 sizes
#1 is .4375"-hole size for .223, .204 etc.
#2 is .5"-hole size for .308, any Creedmoor, etc.
#3 is .5625"-hole size for .300 or 7mm mag, etc.
50rd Reloading Block made from MDF "medium density fiber wood" with removable data card inserts, + 1 SAAMI load data insert for your caliber of choice (204, 223, 22-250, 22creed, 22ARC, 6creed, 6ARC, 243)
3 sizes
#1 is .4375"-hole size for .223, .204 etc.
#2 is .5"-hole size for .308, any Creedmoor, etc.
#3 is .5625"-hole size for .300 or 7mm mag, etc.
100rd Reloading Block made from Walnut with removable data card inserts, + 1 SAAMI load data insert for your caliber of choice (204, 223, 22-250, 22creed, 22ARC, 6creed, 6ARC, 243)
3 sizes
#1 is .4375"-hole size for .223, .204 etc.
#2 is .5"-hole size for .308, any Creedmoor, etc.
#3 is .5625"-hole size for .300 or 7mm mag, etc.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!