Knights of Columbus – Council 17189 - Membership Dues

Regular Member
$40

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

1st - 3rd Degree Member in good standing (dues current)

New Member
$40

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

Completed 3rd Degree Exemplification

Honorary Member
$10

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

Age 65 and member 25 consecutive years

Honorary Life Member
free

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

Age 70 and 25 years consecutive membership

Active Duty Military
$25

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

Currently on Active Duty with any US Military Branch

Priest or Deacon
free

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

Priests and Deacons pay $0 in dues. Priests are Honorary Life Members

Student or Under 26 years old
$10

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

Any student and Any member under 26 years of age

Initiation Fee or Name Badge replacement
$15

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

New member initiation fee for first name badge and fee for replacement name badges

Supreme Per Capita
$3.50

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Annual Supreme Per Capita Tax to Council

Supreme Advertising Fee
$1

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Supreme per capital tax to Council to support advertising

Supreme Culture of Life Fee
$2

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Supreme per capital tax to Council to support culture of life activities

State Council - VA Per Capita
$7

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

VA State Council per capital tax to Council

State Council - VA Liability Insurance
$4

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

VA State Council per capital tax to Council to pay for liability insurance

State Council - VKCCI
$2

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

VA State Council per capita tax to Council to support Virginia Knights of Columbus Charities, Inc.

State Council - PKD
$3.65

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

VA State Council per capital tax to Council to support Penny per Knight per Day (support vocations)

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing