Knoch Youth Baseball 2025 Small Business Raffle

$200 Thoma's Meats Gift card
$200 Novotny's Gift card
$200 Bastians Distillery Gift card
$200 Hotel Saxonburg Gift card
$200 Sprankles Gift card
$200 Countryside Beer Gift card
$200 The Field House Gift card
$200 Freedom Farms Gift card
$100 Lefever's Gift card (2 winners)
$100 Batch Gift card (2 winners)
$100 Kiki & LoLo's Gift card (2 winners)
$500 Cash Prize
$200 Thoma's Meats Gift card
$200 Novotny's Gift card
$200 Bastians Distillery Gift card
$200 Hotel Saxonburg Gift card
$200 Sprankles Gift card
$200 Countryside Beer Gift card
$200 The Field House Gift card
$200 Freedom Farms Gift card
$100 Lefever's Gift card (2 winners)
$100 Batch Gift card (2 winners)
$100 Kiki & LoLo's Gift card (2 winners)
$500 Cash Prize
Add a donation for Saxonburg Area Baseball Association
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!