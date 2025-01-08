eventClosed

Koa Sports League Silent Auction

2 Ticket Vouchers - Washington Nationals item
2 Ticket Vouchers - Washington Nationals
$50

auctionV2.input.startingBid

Voucher for 2 tickets (infield box) for home game. Estimated Value: $150
4 Ticket Vouchers - Frederick Keys item
4 Ticket Vouchers - Frederick Keys
$18

auctionV2.input.startingBid

Estimated Value: $48
5 Ticket Flex Pack - Big Train item
5 Ticket Flex Pack - Big Train
$15

auctionV2.input.startingBid

Estimated Value: $60
2 Tickets - Drunk Shakespeare item
2 Tickets - Drunk Shakespeare
$40

auctionV2.input.startingBid

2 Stage-Side Seats to any performance. Estimated Value: $186
2 Tickets - Olney Theatre item
2 Tickets - Olney Theatre
$60

auctionV2.input.startingBid

Two Tickets to any 2024-2025 season performance. Estimated Value: $180
4 Movie Vouchers - AFI Silver Theatre item
4 Movie Vouchers - AFI Silver Theatre
$20

auctionV2.input.startingBid

Estimated Value: $76
Blueberry Picking for 4 - Butler's Orchard item
Blueberry Picking for 4 - Butler's Orchard
$15

auctionV2.input.startingBid

Gift certificate is valid for a group of 4 people and includes 1 blueberry bucket (about 6-8lbs of blueberries). Estimated Value: $50
(4) 5 Wits Arlington VIP Passes item
(4) 5 Wits Arlington VIP Passes
$35

auctionV2.input.startingBid

5 Wits adventures are live action, immersive adventure experiences. Your team must solve puzzles, challenges, and obstacles as you race to complete the storyline, but stay sharp - your successes and failures will determine the ending! Estimated Value: $140
2 General Admission Tickets - Spy Museum item
2 General Admission Tickets - Spy Museum
$16

auctionV2.input.startingBid

Estimated Value: $64
$50 Gift Card - Top Golf item
$50 Gift Card - Top Golf
$20

auctionV2.input.startingBid

$50 off game play, plus two $15 off game play cards! Estimated Value $50
(4) $25 Play Cards - Dave & Buster's item
(4) $25 Play Cards - Dave & Buster's
$25

auctionV2.input.startingBid

4 Play Cards with Activation! Estimated Value: $100
Admission for 4 - Hillwood item
Admission for 4 - Hillwood
$24

auctionV2.input.startingBid

Admission for 4 to the grand estate of philanthropist and collector Marjorie Post in Washington, D.C. Estimated Value: $72
Admission for 4 - Tudor Place item
Admission for 4 - Tudor Place
$10

auctionV2.input.startingBid

Complimentary House Tour & Garden Visit for Four in Georgetown. Estimated Value: $40
$50 Gift Card - Ballpark Boathouse item
$50 Gift Card - Ballpark Boathouse
$15

auctionV2.input.startingBid

$50 gift card can be used towards any hourly rental, class, or tour at Ballpark Boathouse during our 2025 rental season
One Day Canoe Day Trip - Shenandoah River Outfitters item
One Day Canoe Day Trip - Shenandoah River Outfitters
$20

auctionV2.input.startingBid

Canoe day trip on the Shenandoah in Luray, VA (3-5 hours approx.) for two people. Estimated Value: $70
Shenandoah Tubing Trip for 4 - River & Trail Outfitters item
Shenandoah Tubing Trip for 4 - River & Trail Outfitters
$40

auctionV2.input.startingBid

Mellow River Tubing near Harper's Ferry, WV. Estimated Value: $185
3-hour Adventure - Tree Trekkers item
3-hour Adventure - Tree Trekkers
$20

auctionV2.input.startingBid

3 Hour Adventure Experience Gift Voucher, located in Frederick, MD. Estimated Value: $59
2 Admission Tickets - Luray Caverns item
2 Admission Tickets - Luray Caverns
$20

auctionV2.input.startingBid

Estimated Value: $68
Family 4-pack of Admission Passes - B&O Railroad Museum item
Family 4-pack of Admission Passes - B&O Railroad Museum
$25

auctionV2.input.startingBid

Estimated Value: $80
2 Admission Tickets - Longwood Gardens item
2 Admission Tickets - Longwood Gardens
$15

auctionV2.input.startingBid

Longwood Gardens is a public garden that consists of more than 1,100 acres of gardens, woodlands, and meadows in the Brandywine Creek Valley in Kennett Square, Pennsylvania, United States. Estimated Value: $50
Golf Summer Camp - Koa Sports item
Golf Summer Camp - Koa Sports
$100

auctionV2.input.startingBid

For Rising 2nd - 8th Grade (boys & girls) on June 30th - July 3rd at Georgetown Prep (North Bethesda, MD). Estimated Value: $450
1 Fall Season of BABL - Koa Sports item
1 Fall Season of BABL - Koa Sports
$200

auctionV2.input.startingBid

Koa's BABL Program is a safe, engaging SELECT “in-house” league where intermediate to advanced 3rd through 9th grade athletes can tryout and be drafted onto a team. Estimated Value: $900
One Month Membership - Redline Athletics item
One Month Membership - Redline Athletics
$75

auctionV2.input.startingBid

Kensington location. Estimated Value: $250
Private Swimming Lesson - A item
Private Swimming Lesson - A
$15

auctionV2.input.startingBid

30 min, summer program. Estimated Value: $58
Private Swimming Lesson - B item
Private Swimming Lesson - B
$15

auctionV2.input.startingBid

30 min, summer program. Estimated Value: $58
4 Ticket Vouchers - Imagination Stage item
4 Ticket Vouchers - Imagination Stage
$24

auctionV2.input.startingBid

Estimated Value: $72
4 Tickets to Lightning Thief - Adventure Theatre item
4 Tickets to Lightning Thief - Adventure Theatre
$25

auctionV2.input.startingBid

Playing June 27 – August 17, 2025 at Glen Echo Park. Estimated Value: $108
Bach to Rock Music Party for 6 item
Bach to Rock Music Party for 6
$30

auctionV2.input.startingBid

Estimated Value: $174.50
2 passes - Monster Mini Golf item
2 passes - Monster Mini Golf
$10

auctionV2.input.startingBid

Estimated Value: $35
4 1-hour passes - Zava Zone item
4 1-hour passes - Zava Zone
$25

auctionV2.input.startingBid

Estimated Value: $102
Family 4-pack of Admission - Green Meadows item
Family 4-pack of Admission - Green Meadows
$24

auctionV2.input.startingBid

Estimated Value: $72
4-person family day pass bundle - A item
4-person family day pass bundle - A
$30

auctionV2.input.startingBid

Climbing gym located in Frederick, MD. Estimated value: $120
4-person family day pass bundle - B item
4-person family day pass bundle - B
$30

auctionV2.input.startingBid

Climbing gym located in Frederick, MD. Estimated value: $120
4 Tickets - KID Museum item
4 Tickets - KID Museum
$20

auctionV2.input.startingBid

4 Complimentary General Admission Tickets to any of our Sunday Open Explore Dates. Estimated Value: $60
4 Laser Tag Adventures item
4 Laser Tag Adventures
$12

auctionV2.input.startingBid

Estimated Value: $41.80
$25 gift card - Lone Oak Farm item
$25 gift card - Lone Oak Farm
$10

auctionV2.input.startingBid

Estimated Value: $25
$50 Gift Card - Babycat Brewery item
$50 Gift Card - Babycat Brewery
$25

auctionV2.input.startingBid

Estimated Value: $50
$100 Gift Card - Knowles Station item
$100 Gift Card - Knowles Station
$30

auctionV2.input.startingBid

Estimated Value: $100
Tasting flight for up to 10 people - Tenth Ward item
Tasting flight for up to 10 people - Tenth Ward
$30

auctionV2.input.startingBid

Estimated Value: $100
Cooper's Hawk Lux Tasting for 4 item
Cooper's Hawk Lux Tasting for 4
$20

auctionV2.input.startingBid

Estimated Value: $60
$50 Gift Card - Shouk item
$50 Gift Card - Shouk
$20

auctionV2.input.startingBid

Estimated Value: $50
$52 Gift Card - Seasons 52 item
$52 Gift Card - Seasons 52
$22

auctionV2.input.startingBid

Estimated Value: $52
$70 Gift Card - Yard House item
$70 Gift Card - Yard House
$25

auctionV2.input.startingBid

Estimated Value: $70
$75 Gift Card - Ledo Pizza item
$75 Gift Card - Ledo Pizza
$35

auctionV2.input.startingBid

Estimated Value: $75
$100 Gift Card - Sports & Social item
$100 Gift Card - Sports & Social
$45

auctionV2.input.startingBid

Estimated Value: $100
$100 Gift Card - Ruta item
$100 Gift Card - Ruta
$35

auctionV2.input.startingBid

Locations in Bethesda and DC. Estimated Value: $100
$50 Gift Card - King Street item
$50 Gift Card - King Street
$25

auctionV2.input.startingBid

Estimated Value: $50
$25 Gift Card - Frankly Pizza item
$25 Gift Card - Frankly Pizza
$15

auctionV2.input.startingBid

Estimated Value: $25
$50 Gift Card - Glenwood's item
$50 Gift Card - Glenwood's
$25

auctionV2.input.startingBid

(formerly Stanford Grill) Estimated Value: $50
2 cards for 10 pre-paid smalls each - A item
2 cards for 10 pre-paid smalls each - A
$20

auctionV2.input.startingBid

Estimated Value: $50
2 cards for 10 pre-paid smalls each - B item
2 cards for 10 pre-paid smalls each - B
$20

auctionV2.input.startingBid

Estimated Value: $50
$40 Gift Card - Carmen's Italian Ice item
$40 Gift Card - Carmen's Italian Ice
$25

auctionV2.input.startingBid

Estimated Value: $40
$50 Gift Card - Balducci's item
$50 Gift Card - Balducci's
$30

auctionV2.input.startingBid

Estimated Value: $50
$100 Gift Card - Organic Butcher item
$100 Gift Card - Organic Butcher
$25

auctionV2.input.startingBid

Gift card to the Organic Butcher located in Bethesda, MD or McLean, VA
Lot 1: Schöne Tal Cellars Pinot item
Lot 1: Schöne Tal Cellars Pinot
$88

auctionV2.input.startingBid

5 bottles -- 2020 Schöne Tal Cellars Ülbricht Wählen Hirschy Vineyard; 2020 Schöne Tal Cellars Ülbricht Wählen Hirschy Vineyard; 2020 Schöne Tal Cellars Ülbricht Wählen Hirschy Vineyard; 2016 Schöne Tal Cellars Pinot Noir Hirschy Vineyard; 2017 Schöne Tal Cellars Pinot Noir Hirschy Vineyard Estimated Value: $220
Lot 2: Connoisseur’s Collection Pinot Noir, Chardonnay, and item
Lot 2: Connoisseur’s Collection Pinot Noir, Chardonnay, and
$76

auctionV2.input.startingBid

4 bottles -- 2009 G.D. Vajra Barolo Albe; 2013 Felton Road Pinot Noir Block 5; 2010 Au Bon Climat Chardonnay Bien Nacido Vineyard; 2002 Au Bon Climat Chardonnay Nuits-Blanches au Bouge-Who Says?; 1996 Au Bon Climat Chardonnay La Bouge D'a Côte Estimated Value: $190
Lot 3: New World Pinot Noir item
Lot 3: New World Pinot Noir
$68

auctionV2.input.startingBid

6 bottles -- 2009 Anderson's Conn Valley Vineyards Pinot Noir; 2020 de Négoce Pinot Noir OG N.234; 2020 de Négoce Pinot Noir OG N.234; 2019 Halcon Estate Pinot Noir Oppenlander Vineyard; 2017 Claudine Pinot Noir; 2018 Claudine Pinot Noir 2017 Shiba Wichern Pinot Noir Havlin Vineyard Estimated Value: $170
Lot 4: New World Syrah item
Lot 4: New World Syrah
$70

auctionV2.input.startingBid

6 bottles -- 2010 Domaine de la Terre Rouge Syrah DTR Ranch; 2018 MTR Productions Syrah Memory Found; 2007 Powers Syrah Reserve Cougar Vineyard Wahluke Slope; 2018 W. T. Vintners Syrah Les Collines Vineyard; 2018 W. T. Vintners Syrah Les Collines Vineyard; 2016 Claudine Syrah Estimated Value: $175
Lot 5: New World Syrah item
Lot 5: New World Syrah
$90

auctionV2.input.startingBid

4 bottles -- 2017 Pax Syrah Armagh Vineyard; 2021 Tidings Syrah White Hawk Vineyard; 2021 Tidings Syrah White Hawk Vineyard; 2003 Torbreck Descendant Estimated Value: $225
Lot 6: California Cabernet and Cabernet Blends item
Lot 6: California Cabernet and Cabernet Blends
$68

auctionV2.input.startingBid

5 bottles -- 2018 Claudine Cabernet Sauvignon Spring Mountain District; 2017 Claudine Deux (Cab Blend); 2017 Claudine Deux (Cab Blend); 2012 Easton Cabernet Sauvignon; 2013 Sebastiani Vineyards & Winery Gravel Bed Red Estimated Value: $170
Lot 7: German White Wine item
Lot 7: German White Wine
$48

auctionV2.input.startingBid

2019 Georg Breuer Riesling Estate Rüdesheim; 2019 Georg 6 bottles -- Breuer Riesling Estate Rüdesheim; 2019 Georg Breuer Riesling Estate Lorch; 2019 Georg Breuer Riesling Estate Lorch; 2019 Trimbach Pinot Blanc 2018 Koehler-Ruprecht Spätburgunder Kabinett trocken Estimated Value: $120
Lot 8: Bordeaux Whites and New World Sauvignon Blanc item
Lot 8: Bordeaux Whites and New World Sauvignon Blanc
$54

auctionV2.input.startingBid

6 bottles --- 2023 Château Closiot C de Sec 2023 Château Closiot C de Sec 2023 Château Closiot C de Sec 2019 Badgerhound Sauvignon Blanc 2018 Ground Truth Sauvignon Blanc 2018 Ground Truth Sauvignon Blanc Estimated Value: $135
2020 Ryan Zimmerman Flawless item
2020 Ryan Zimmerman Flawless item
2020 Ryan Zimmerman Flawless
$15

auctionV2.input.startingBid

Estimated Value: $45 Donated by the Forsythe Family
Signed Francisco Lindor Baseball Card item
Signed Francisco Lindor Baseball Card item
Signed Francisco Lindor Baseball Card
$35

auctionV2.input.startingBid

Francisco Lindor autographed 2020 Allen and Ginter card- PSA/DNA Certified Estimated Value: $125 Donated by the Forsythe Family
Signed Brooks Robinson Card (1973) item
Signed Brooks Robinson Card (1973) item
Signed Brooks Robinson Card (1973)
$25

auctionV2.input.startingBid

Brooks Robinson autographed 1973 Topps card- PSA/DNA Certified Estimated Value: $75 Donated by the Forsythe Family
Signed Brooks Robinson All-Star Heroes Card (1992) item
Signed Brooks Robinson All-Star Heroes Card (1992) item
Signed Brooks Robinson All-Star Heroes Card (1992)
$10

auctionV2.input.startingBid

1992 Upper Deck. In case. Estimated Value: $30 Donated by the Forsythe Family
Signed Gary Carter Photo item
Signed Gary Carter Photo item
Signed Gary Carter Photo
$25

auctionV2.input.startingBid

Gary Carter signed Montreal Expos 8x10 photo with James Spence Authentication Basic Cert Estimated Value: $75 Donated by the Forsythe Family
Signed Dexter Manley Photo item
Signed Dexter Manley Photo
$20

auctionV2.input.startingBid

8x10 photo. Estimated Value: $50 Donated by Hall of Fame Cards & Collectibles
Signed Pat Fischer Photo item
Signed Pat Fischer Photo
$10

auctionV2.input.startingBid

Estimated Value: $25 Donated by Hall of Fame Cards & Collectibles
Lot 9: Old World White Wine item
Lot 9: Old World White Wine
$25

auctionV2.input.startingBid

3 bottles -- 2013 Montenidoli Il Templare Toscana IGT; 2011 Montenidoli Il Templare Toscana IGT; 2020 Jean Javillier Chardonnay Bourgogne Magny Estimated Value: $60
Lot 10: Collectibel Bordeaux item
Lot 10: Collectibel Bordeaux
$50

auctionV2.input.startingBid

3 bottles -- 1989 Château Grand Mayne; 1995 Château Dauzac; 1995 Château Dauzac Estimated Value: $175
Lot 11: Burgundy and Loire Whites item
Lot 11: Burgundy and Loire Whites
$20

auctionV2.input.startingBid

3 bottles -- 2018 Château de Chaintres Saumur Cuvée des Oratoriens; 2019 Pataille Laurent Marsannay Ez Chezots "Vin Mille"; 2019 Pataille Laurent Marsannay Ez Chezots "Vin Mille" Estimated Value: $60
2018 Jean-Marie Fourrier Bonnes Mares item
2018 Jean-Marie Fourrier Bonnes Mares
$80

auctionV2.input.startingBid

Estimated Value: $200
2015 Jean-Marie Fourrier Clos Vougeot Vieille Vigne item
2015 Jean-Marie Fourrier Clos Vougeot Vieille Vigne
$80

auctionV2.input.startingBid

Estimated Value: $200
2019 Domaine Glantenay Chambolle-Musigny 1er Cru Les Feussel item
2019 Domaine Glantenay Chambolle-Musigny 1er Cru Les Feussel
$40

auctionV2.input.startingBid

Estimated Value: $100
Lot 15: Charles Audoin Old Vine Aligote item
Lot 15: Charles Audoin Old Vine Aligote
$36

auctionV2.input.startingBid

3 bottles - 2023 Domaine Charles Audoin Bourgogne-Aligoté Vieilles Vignes de 1925; 2023 Domaine Charles Audoin Bourgogne-Aligoté Vieilles Vignes de 1925; 2023 Domaine Charles Audoin Bourgogne-Aligoté Vieilles Vignes de 1925 Estimated Value: 90
Lot 16: Old Worlds Collectible Whites item
Lot 16: Old Worlds Collectible Whites
$62

auctionV2.input.startingBid

3 bottles - 2018 Tissot (Bénédicte et Stéphane / André et Mireille) Sursis; 2020 Jean-Pierre Guyon Nuits St. Georges Les Argillats Blanc; 2018 Jean-Pierre Guyon Savigny-lès-Beaune Les Planchots Blanc Estimated Value: 155

common:zeffyTipDisclaimerTicketing