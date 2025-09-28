KofC October Bingo

6350 N Fort Apache Rd

Las Vegas, NV 89149, USA

Bingo Package 1
$25

$25.00 Bingo Package will include 6 (on) bingo cards with 6 pages of cards. Limited seats available. Drinks, Food, Bingo Daubers available for sale. MUST BE 21 YEARS OF AGE OR OLDER TO PARTICIPATE. NOTE: YOU DO NOT HAVE TO PAY ANY EXTRA WHEN CHECKING OUT. SELECT OTHER AND ZERO.

Bingo Package 2
$30

$30.00 Bingo Package will include 6 (on) bingo cards with 6 pages of cards, a dauber, and a drink coupon. Limited seats available. Drinks, Food, Bingo Daubers available for sale. MUST BE 21 YEARS OF AGE OR OLDER TO PARTICIPATE. NOTE: YOU DO NOT HAVE TO PAY ANY EXTRA WHEN CHECKING OUT. SELECT OTHER AND ZERO.

Bingo Package 3
$40

$40.00 Bingo Package will include 6 (on) bingo cards with 6 pages of cards, plus additional 3 (3 on) cards, and a drink coupon. Limited seats available. Drinks, Food, Bingo Daubers available for sale. MUST BE 21 YEARS OF AGE OR OLDER TO PARTICIPATE. NOTE: YOU DO NOT HAVE TO PAY ANY EXTRA WHEN CHECKING OUT. SELECT OTHER AND ZERO.

