Kokomo Pride Incorporated

Hosted by

Kokomo Pride Incorporated

About this event

Kokomo Pride Festival Sponsorship

RAINBOW
$1,500

RAINBOW SPONSORSHIP INCLUDES

ONE 10 X 10 BOOTH SPACE

4 SWAG BAGS

4 T SHIRTS

LOGO ON OFFICIAL PRIDE FESTIVAL T SHIRT

4 TICKETS TO THE DRAG SHOW ON MAY 30

DAY OF FESTIVAL PROMOTION

SOCIAL MEDIA PROMOTION

RED SPONSORSHIP LEVEL
$1,000

RED SPONSORSHIP INCLUDES

ONE 10 X 10 BOOTH SPACE

4 SWAG BAGS

2 T SHIRTS

LOGO ON OFFICIAL PRIDE FESTIVAL T SHIRT

2 TICKETS TO THE DRAG SHOW ON MAY 30

DAY OF FESTIVAL PROMOTION

SOCIAL MEDIA PROMOTION

ORANGE LEVEL SPONSORSHIP
$750

ORANGE SPONSORSHIP INCLUDES

2 SWAG BAGS

2T SHIRTS

LOGO ON OFFICIAL PRIDE FESTIVAL T SHIRT

2 TICKETS TO THE DRAG SHOW ON MAY 30

DAY OF FESTIVAL PROMOTION

YELLOW LEVEL SPONSORSHIP
$500

YELLOW SPONSORSHIP INCLUDES

2 T SHIRTS

LOGO ON OFFICIAL PRIDE FESTIVAL T SHIRT

SOCIAL MEDIA PROMOTION

DAY OF FESTIVAL PROMOTION

GREEN LEVEL SPONSORSHIP
$250

GREEN SPONSORSHIP INCLUDES

1 T SHIRTS

LOGO ON OFFICIAL PRIDE FESTIVAL T SHIRT

DAY OF FESTIVAL PROMOTION

BLUE LEVEL SPONSORSHIP
$100

BLUE SPONSORSHIP INCLUDES

LOGO ON OFFICIAL PRIDE FESTIVAL T SHIRT

SOCIAL MEDIA PROMOTION

PURPLE LEVEL SPONSORSHIP
$50

PURPLE LEVEL SPONSORSHIP INCLUDES

SOCIAL MEDIA SHOUT OUT

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!