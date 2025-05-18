Kosciuszko Elementary School PTO
Kozy PTO BOLT Fundraiser 6/14/25
1 Meat Raffle Ticket
$3
4 Meat Raffle Tickets
$10
4 Tickets for $10
10 Meat Raffle Tickets
$20
10 Tickets for $20
1 Grand Finale Ticket
$5
$5 Grand Finale Round Tickets
5 Grand Finale Tickets
$20
5 Grand Finale Tickets for $20
1 K Ranch Prime Rib Ticket
$10
1 Prime Rib Ticket for $10
3 K Ranch Prime Rib Tickets
$20
3 Prime Rib Tickets for $20
