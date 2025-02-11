form_archived

Krause's 2025

Hanna - Milk Chocolate item
Hanna - Milk Chocolate
$8
Hanna (Flat Back- 4 ½” tall) Approx 3.84 OZ
Hanna - Dark Chocolate item
Hanna - Dark Chocolate
$8
Hanna (Flat Back- 4 ½” tall) Approx 3.84 OZ
Kenny - Milk Chocolate item
Kenny - Milk Chocolate
$13
Kenny (3D Solid- 6 ¼” tall) Approx 8.64 OZ
Kenny - Dark Chocolate item
Kenny - Dark Chocolate
$13
Kenny (3D Solid- 6 ¼” tall) Approx 8.64 OZ
Flopsy - Milk Chocolate item
Flopsy - Milk Chocolate
$6
Flopsy (3D Solid- 3 ½” tall) Approx 3.04 OZ
Flopsy - Dark Chocolate item
Flopsy - Dark Chocolate
$6
Flopsy (3D Solid- 3 ½” tall) Approx 3.04 OZ
Iris - Milk Chocolate item
Iris - Milk Chocolate
$8
Iris (3D Solid- 3 ½” tall) Approx 4.16 OZ
Iris - Dark Chocolate item
Iris - Dark Chocolate
$8
Iris (3D Solid- 3 ½” tall) Approx 4.16 OZ
Thumper - Milk Chocolate item
Thumper - Milk Chocolate
$5
Thumper Pop (Flat Back- 3 ½” tall) Approx 2.08 OZ
Thumper - Dark Chocolate item
Thumper - Dark Chocolate
$5
Thumper Pop (Flat Back- 3 ½” tall) Approx 2.08 OZ
Buster - Milk Chocolate item
Buster - Milk Chocolate
$3
Buster Pop (Flat Back- 3 ½” tall) Approx 1.44 OZ
Buster - Dark Chocolate item
Buster - Dark Chocolate
$3
Buster Pop (Flat Back- 3 ½” tall) Approx 1.44 OZ
Adam - Milk Chocolate item
Adam - Milk Chocolate
$2
Adam Pop (Flat Back- 3 ¼” tall) Approx 1.12 OZ
Adam - Dark Chocolate item
Adam - Dark Chocolate
$2
Adam Pop (Flat Back- 3 ¼” tall) Approx 1.12 OZ
½ lb. Milk & Dark Assortment item
½ lb. Milk & Dark Assortment
$13
½ lb. Milk & Dark Assortment
Milk Chocolate Peanut Butter Eggs
$13
½ lb. Milk Chocolate Peanut Butter Eggs
Fruit Slices item
Fruit Slices
$8
1 lb. Fruit Slices Assorted Flavors

