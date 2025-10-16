Krewe des Amis Memberships Drive 2025/2026

$
rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
(1) Single Annual Membership to the Krewe des Amis. Membership fees include all annual Krewe festivity invitations as well as an annual Mardi Gras Ball ticket per paid membership. Membership runs from July 1st through June 31st of each fiscal year. Memberships can automatically renew on July 1st of each year When auto renewal is selected making membership even easier. All members must be 21 or older.
rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
(2) Single Memberships for Amis (Friends) / Couples to the Krewe des Amis. Membership fees include all annual Krewe festivity invitations as well as two annual Mardi Gras Ball tickets. Membership runs from July 1st through June 31st of each fiscal year. Memberships can automatically renew on July 1st of each year When auto renewal is selected making membership even easier. All members must be 21 or older.
rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
(1) Single Annual Membership to the Krewe des Amis. Membership fees include all annual Krewe festivity invitations as well as an annual Mardi Gras Ball ticket per paid membership. Membership runs from July 1st through June 31st of each fiscal year. Memberships can automatically renew on July 1st of each year When auto renewal is selected making membership even easier. All members must be 21 or older.
rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
(2) Single Memberships for Amis (Friends)/ Couples to the Krewe des Amis. Membership fees include all annual Krewe festivity invitations as well as two annual Mardi Gras Ball tickets. Membership runs from July 1st through June 31st of each fiscal year. Memberships can automatically renew on July 1st of each year When auto renewal is selected making membership even easier. All members must be 21 or older.
common:zeffyTipDisclaimerTicketing