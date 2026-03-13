Krewe of Pensacola Belles

Offered by

Krewe of Pensacola Belles

About the memberships

Krewe of Pensacola Belles's Membership Dues

New debutantes Full Payment
$350

No expiration

For new members (debutantes) for the July 2026 - April 2027 Season. Full dues of $350 (one time payment). Due 7/15 Unless you select payment plan. * Dues are non refundable *

New debutantes Payment Plan
$175

No expiration

For new members (debutantes) for the July 2026 - April 2027 Season. Full dues of $350 (two of these payments, due by 7/15. First payment due 7/1.

* Dues are non refundable *

Returning Belles Full Payment
$300

No expiration

For returning members (Belles) for the July 2026 - April 2027 Season. Full dues of $300 (one time payment).Due 5/1 Unless payment plan selected.

* Dues are non refundable *

Returning Belles Payment Plan
$150

No expiration

For returning members (Belles) for the July 2026 - April 2027 Season. Full dues are $300. First payment due 5/1, second payment due by 6/15.

* Dues are non refundable *

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