University of Kansas School of Medicine Salina

Hosted by

University of Kansas School of Medicine Salina

About this event

KU SOM Salina Medical Outreach Dinner and Auction 2026

227 N Santa Fe Ave

Salina, KS 67401, USA

Platinum Sponsorship
$1,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets

All sponsors will receive dedicated social media recognition and logo placement in event programs.

Gold Sponsorship
$500

All sponsors will receive dedicated social media recognition and logo placement in event programs.

Silver Sponsorship
$250

All sponsors will receive dedicated social media recognition and logo placement in event programs.

Bronze Sponsorship
$100

All sponsors will receive dedicated social media recognition and logo placement in event programs.

Add a donation for University of Kansas School of Medicine Salina

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!