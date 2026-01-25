Hui Makua O Kawaiahao Inc

Hui Makua O Kawaiahao Inc

Kūkini Ka ʻAumanu: KŌKUA Volunteer Sign Ups and DONATIONS

3840 Paki Ave

Honolulu, HI 96815, USA

Race Route Pacers
Free

TIME: 6:30am- pau



Responsibilities:

  • Be the first person on the race route
  • Run 2 miles with the Hawaiian Flag to set the pace
  • Run 1 mile with the Hawaiian Flag to set the pace

Age Requirements:

  • 16+ years old
  • Ages 12–15 may assist with a parent/guardian
Start Line Kōkua
Free

TIME: 5:30am - 8:00am



Responsibilities:

  • Assist with runner check-in and last-minute directions
  • Help line up participants by start wave
  • Distribute race materials (bracelets, bibs, timing chips if used)
  • Ensure the start area remains clear and safe
  • Offer encouragement and aloha to runners before the start

Age Requirements:

  • 16+ years old
  • Ages 12–15 may assist with a parent/guardian
Finish Line Kōkua
Free

TIME: 7:00am - 10:00am



Responsibilities:

  • Guide runners safely through the finish chute
  • Distribute medals, water, snacks, or recovery items
  • Watch for runners who may need assistance and alert medical staff if needed
  • Help keep finish area flowing and uncluttered
  • Cheer and congratulate participants of all ages

Age Requirements:

  • 14+ years old
  • Under 14 with adult supervision
Race Route Attendants
Free

TIME: 6:30am-9:30am


Purpose: Help maintain a safe course for runners, walkers, and spectators.


Responsibilities:

  • Stand at assigned intersections or key route points
  • Guide runners along the correct route
  • Communicate with pedestrians, cyclists, and vehicles as needed
  • Monitor for hazards and report issues to race staff
  • Support keiki, kūpuna, and families along the route

Age Requirements:

  • 18+ years old (recommended)
  • 16–17 allowed with adult partner
Race Route Attendant
Free

TIME: 7:30am-10:30am


Purpose: Help maintain a safe course for runners, walkers, and spectators.


Responsibilities:

  • Stand at assigned intersections or key route points
  • Guide runners along the correct route
  • Communicate with pedestrians, cyclists, and vehicles as needed
  • Monitor for hazards and report issues to race staff
  • Support keiki, kūpuna, and families along the route

Age Requirements:

  • 18+ years old (recommended)
  • 16–17 allowed with adult partner
Water Station Attendants
Free
This is a group ticket, it includes 5 tickets

TIME: 6:30am-9:30am

set up at 6:00am


Organizations highly encouraged! Option to have your own branded tent for the water station.


Purpose: Keep runners hydrated and motivated along the course.

Responsibilities:

  • Set up water station (cups, tables, trash bags)
  • Hand out water and hydration items to participants
  • Keep station clean and stocked
  • Break down station after final runners pass
  • Offer encouragement and smiles to every runner

Age Requirements:

  • All ages welcome
  • Keiki under 12 must be paired with an adult
Makahiki Game Attendant
Free

TIME: 8:30am-11:30am


Purpose: Support cultural games and activities celebrating Makahiki traditions.

Responsibilities:

  • Help set up Makahiki games and activity stations
  • Explain rules and assist keiki and families during play
  • Ensure safe and respectful participation
  • Help manage lines and flow between stations
  • Support cultural practitioners and event coordinators

Age Requirements:

  • 14+ years old
  • Under 14 with adult supervision
Makahiki Game Attendant
Free

TIME: 10:30am-1:30pm


Purpose: Support cultural games and activities celebrating Makahiki traditions.


Responsibilities:

  • Help set up Makahiki games and activity stations
  • Explain rules and assist keiki and families during play
  • Ensure safe and respectful participation
  • Help manage lines and flow between stations
  • Support cultural practitioners and event coordinators

Age Requirements:

  • 14+ years old
  • Under 14 with adult supervision
BANANA: maiʻa
Free

We are looking for 50 lbs of maiʻa (banana) to give out to everyone on race day.

KUKI: Cookies
Free

We are looking for 100 sample size/ mini cookies to give out to everyone on race day.

Pelena: Crackers
Free

We are looking for 100 sample size/ mini crackers to give out to everyone on race day.

