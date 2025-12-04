Arthurs Acres Animal Sanctuary Corporation

Arthurs Acres Animal Sanctuary Corporation

Kunekune Krew Art Auction

“Moby Makes Waves”
Painting by Moby

Duality of Joaquin”
Painting by Joaquin

“Hans in Harmony”
Painting by Handsome Hans

“The Harlene Hurricane”
Painting by Harlene

“Mikey’s Meadowlight”
Painting by Mikey

“The Depths of Floyd”
Painting by Floyd

“Moonlit Willow”
Painting by Willow

“Petey’s Peace”
Painting by Petey

“Billie’s Golden Hour”
Painting by Billie

“Buster’s Blue Magic”
Painting by Buster

“Lilly’s Inner Fire”
Painting by Lilly

“Delilah’s Pasture Glow”
Painting by Delilah

“The Spirit of Steven’s Way”
Painting by the Kunekune residents of the Steven's Way Barn: Joaquin, Harlene, Floyd, Buster, Petey, Hans, Billie, Moby

"Colors of Courage”
Painting by the Kunekune residents of the Special Care Barn: Willow, Lilly, Delilahe, and Mikey

