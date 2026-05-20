The Raindrop of Dallas

Hosted by

The Raindrop of Dallas

About this event

Kurban Bayramı Gönüllü formu

3700 Hogge Dr

Parker, TX 75002, USA

27 Mayıs - 7:30 - 8:00 am / KM Bayram Namazı Trafik ve Park
Free

Kültür merkezinde Bayram namazına gelenlere münasip park alanlarını gösterme ve trafik sıkışıklığına mahal vermeme.

27 Mayıs - 8:00 - 8:30 am / GM Bayram Namazı Trafik ve Park
Free

Gençlik merkezinde Bayram namazına gelenlere münasip park alanlarını gösterme ve trafik sıkışıklığına mahal vermeme.

27 Mayıs - 8:30 - 9:00 am / KM Bayram Namazı Trafik ve Park
Free

Kültür merkezinde Bayram namazına gelenlere münasip park alanlarını gösterme ve trafik sıkışıklığına mahal vermeme.

27 Mayıs - 7:30 - 8:00 am / KM Seccade ve Hoşgeldin
Free

Kültür merkezinde Bayram namazı için seccadelerin serilmesi ve gelenlere hoşgeldin denilmesi. Gülsuyu ve lokum ikramı

27 Mayıs - 8:00 - 8:30 am / GM Seccade ve Hoşgeldin
Free

Gençlik merkezinde Bayram namazı için seccadelerin serilmesi ve gelenlere hoşgeldin denilmesi. Gülsuyu ve lokum ikramı

27 Mayıs - 8:30 - 9:00 am / KM Seccade ve Hoşgeldin
Free

Kültür merkezinde Bayram namazı için seccadelerin serilmesi ve gelenlere hoşgeldin denilmesi. Gülsuyu ve lokum ikramı

27 Mayıs - 9:30 - 10:00 am / KM Seccadelerin kaldırılması
Free

Kültür merkezinde Bayram namazı sonrası seccadelerin kaldırılması

27 Mayıs - 9:00 - 9:30 am / GM Seccadelerin kaldırılması
Free

Gençlik merkezinde Bayram namazı sonrası seccadelerin kaldırılması

27 Mayıs - 3:00 pm - 5:00 pm / Salonun hazırlanması
Free

Bayram programı yapacağımız salonun hazırlanması. Masa örtülerinin serilmesi. Servis masalarının hazırlanması

27 Mayıs - 3:00 pm - 5:00 pm /Bayram yemeğinin hazırlanması
Free

Kültür merkezinde Bayram yemeği hazırlanmasına yardımcı olma. Pilav ve salata hazırlanması.

27 Mayıs - 6:00 pm / Yemeğin Salona götürülmesi
Free

Kültür merkezinden Bayram yemeğinin salona götürülmesi.

27 Mayıs - 5:00 pm - 7:00 / Salonda hoşgeldin masası
Free

Salonda gelen misafirlere hoşgeldin masasında vazifeli olma. Gül suyu ve şeker ikramı.

27 Mayıs - 6:30 - 7:30 pm / Yemeğin Servis edilmesi
Free

Bayram yemeğinin servis masalarına yerleştirilmesi ve servis edilmesi. ve sonrasında servis masalarının toparlanması. Bay ve bayan toplam 6 servis noktası olacak.

27 Mayıs - 5:00 - 7:30 pm / Çay hazırlanması
Free

Bay ve bayan yemek salonlarında çayların hazırlanması.

27 Mayıs - 7:30 - 9:00 pm / Çay hazırlanması
Free

Bay ve bayan yemek salonlarında çayların hazırlanması.

27 Mayıs - 10:00 - 10:30 pm / Program alanının toparlanması
Free

Program bitiminde salonun toparlanması ve malzemelerin KM ye götürülmesi

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