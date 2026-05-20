Kurban Bayramı Gönüllü formu

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About this event
Kültür merkezinde Bayram namazına gelenlere münasip park alanlarını gösterme ve trafik sıkışıklığına mahal vermeme.
Gençlik merkezinde Bayram namazına gelenlere münasip park alanlarını gösterme ve trafik sıkışıklığına mahal vermeme.
Kültür merkezinde Bayram namazına gelenlere münasip park alanlarını gösterme ve trafik sıkışıklığına mahal vermeme.
Kültür merkezinde Bayram namazı için seccadelerin serilmesi ve gelenlere hoşgeldin denilmesi. Gülsuyu ve lokum ikramı
Gençlik merkezinde Bayram namazı için seccadelerin serilmesi ve gelenlere hoşgeldin denilmesi. Gülsuyu ve lokum ikramı
Kültür merkezinde Bayram namazı için seccadelerin serilmesi ve gelenlere hoşgeldin denilmesi. Gülsuyu ve lokum ikramı
Kültür merkezinde Bayram namazı sonrası seccadelerin kaldırılması
Gençlik merkezinde Bayram namazı sonrası seccadelerin kaldırılması
Bayram programı yapacağımız salonun hazırlanması. Masa örtülerinin serilmesi. Servis masalarının hazırlanması
Kültür merkezinde Bayram yemeği hazırlanmasına yardımcı olma. Pilav ve salata hazırlanması.
Kültür merkezinden Bayram yemeğinin salona götürülmesi.
Salonda gelen misafirlere hoşgeldin masasında vazifeli olma. Gül suyu ve şeker ikramı.
Bayram yemeğinin servis masalarına yerleştirilmesi ve servis edilmesi. ve sonrasında servis masalarının toparlanması. Bay ve bayan toplam 6 servis noktası olacak.
Bay ve bayan yemek salonlarında çayların hazırlanması.
Bay ve bayan yemek salonlarında çayların hazırlanması.
Program bitiminde salonun toparlanması ve malzemelerin KM ye götürülmesi
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