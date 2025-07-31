La Cultura Fest - General Sponsorship

Lynn

MA 01905, USA

Amigo
$250
  • Group Thank You on Social Media
  • Placement on BACK of event branded tee
Mejor Amigo
$500
  • Dedicated Story post on Social Media
  • Placement on BACK of event branded tee
  • 1 FREE EVENT TEE
  • Digital badge to display “Proud Supporter of La Cultura Fest”
Familia
$750
  • Dedicated Story and Feed post on Social Media
  • Logo Placement on BACK of event branded tee
  • 1 FREE EVENT TEE
  • Digital badge to display “Proud Supporter of La Cultura Fest”
  • Mid-size Logo on Main Event Banner
Raises
$1,000
  • Dedicated Story and Feed post on Social Media
  • Logo Placement on BACK of event branded tee
  • 1 FREE EVENT TEE
  • Digital badge to display “Proud Supporter of La Cultura Fest”
  • Mid-size Logo on Main Event Banner
La Fuerza
$2,000
  • Dedicated Story and Feed post on Social Media & Feature on MLP Newsletter
  • Logo Placement on BACK of event branded tee
  • 2 FREE EVENT TEES
  • Digital badge to display “Proud Supporter of La Cultura Fest”
  • Mid-size Logo on Main Event Banner
  • Free Table Opportunity at Event
  • Opportunity for 4'x4' Individual Banner Display on Fenced area. Must request.
  • Emcee shout-out on stage
El Orgullo
$3,000
  • Dedicated Story and Feed post on Social Media
  • Logo Placement on BACK of event branded tee
  • 3 FREE EVENT TEES
  • Digital badge to display “Proud Supporter of La Cultura Fest”
  • Mid-size Logo on Main Event Banner
  • Free Table Opportunity at Event
  • Opportunity for 4x4 Individual Banner Display on Fenced area. Must request.
  • “Presented by [Sponsor Name]” listing on promo materials
  • Speaking opportunity on event stage
