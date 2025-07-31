Millennium Latino Project Inc
La Cultura Fest - General Sponsorship
Lynn
MA 01905, USA
Amigo
$250
Group Thank You on Social Media
Placement on BACK of event branded tee
Mejor Amigo
$500
Dedicated Story post on Social Media
Placement on BACK of event branded tee
1 FREE EVENT TEE
Digital badge to display “Proud Supporter of La Cultura Fest”
Familia
$750
Dedicated Story and Feed post on Social Media
Logo Placement on BACK of event branded tee
1 FREE EVENT TEE
Digital badge to display “Proud Supporter of La Cultura Fest”
Mid-size Logo on Main Event Banner
Raises
$1,000
Dedicated Story and Feed post on Social Media
Logo Placement on BACK of event branded tee
1 FREE EVENT TEE
Digital badge to display “Proud Supporter of La Cultura Fest”
Mid-size Logo on Main Event Banner
La Fuerza
$2,000
Dedicated Story and Feed post on Social Media & Feature on MLP Newsletter
Logo Placement on BACK of event branded tee
2 FREE EVENT TEES
Digital badge to display “Proud Supporter of La Cultura Fest”
Mid-size Logo on Main Event Banner
Free Table Opportunity at Event
Opportunity for 4'x4' Individual Banner Display on Fenced area. Must request.
Emcee shout-out on stage
El Orgullo
$3,000
Dedicated Story and Feed post on Social Media
Logo Placement on BACK of event branded tee
3 FREE EVENT TEES
Digital badge to display “Proud Supporter of La Cultura Fest”
Mid-size Logo on Main Event Banner
Free Table Opportunity at Event
Opportunity for 4x4 Individual Banner Display on Fenced area. Must request.
“Presented by [Sponsor Name]” listing on promo materials
Speaking opportunity on event stage
