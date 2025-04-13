La Familia de Raiza y Los Superheroes's annual raffle 2025

CHACABANA SHIRT 1 TKT
$25
Queridos Superhéroes, Este sábado 19 de Abril, La Familia de Raiza y Los Superhéroes vuelve al Batey Montecristi para llevar almuerzo, ropa, higiene, corte de cabello, amor y esperanza a quienes más lo necesitan. Para lograrlo, estoy organizando una RIFA BENÉFICA muy especial. ¡Vístete de gala y apoya con propósito! Participa para ganar una Chacabana Despampanante by Raiza Bonaparte, valorada en $275, de mi nueva colección 2025. Única, lujosa y personalizada. Para hombre o mujer. Boletos: 1 por $25 6 por $100 Cada boleto es una semilla de amor. Gracias por siempre ser parte del milagro. Gracias 🙏🏽 Raiza Bonaparte💋
CHACABANA SHIRT 6 TKTS
$100
This includes 6 tickets
