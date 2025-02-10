10x10 BOOTH PLUS $25 WORTH OF PRODUCT OR SERVICE PROVIDED AS A DOOR PRIZE
VENDOR WITHOUT DOOR PRIZE
$100
10x10 BOOTH ONLY WITHOUT $25 door prize provided.
EXTRA VENDOR SPACE
$100
ADDITIONAL 10X10 BOOTH
GENERAL ADMISSION
$10
Ladies Day Out Spring Market General Admission providing all day admission to shopping, food, free entertainment, door prize entry (one door prize per ticket), and a laminated shopper's tote as long as supplies last.
Ladies Day Out Spring Market General Admission providing all day admission to shopping, food, free entertainment, door prize entry (one door prize per ticket), and a laminated shopper's tote as long as supplies last.
SPONSORSHIP
$100
SPONSORSHIP ONLY OR SPONSORSHIP IN ADDITION TO BEING A VENDOR Name of Sponsor on Shopper's Tote in addition to listing on Facebook event page
Add a donation for The Hope Pregnancy Resource Center Inc
$
