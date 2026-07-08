Four silhouetted women dance joyfully in the foreground within a circular emblem that reads "BAY RIDGE CATHOLIC Ladies Night" in the background.
Bay Ridge Catholic Academy

Hosted by

Bay Ridge Catholic Academy

Ladies Night Business Sponsorships

Community Booster item
Community Booster
$100
  • Journal Name Mentioned on the Benefactors page
  • Thank you mention on our website/social media
69th Street Pier Level item
69th Street Pier Level
$200
  • Ladies Night 1/6 page advertisement
  • Thank you mention on our website/social media
Owl's Head Park Sponsorship item
Owl's Head Park Sponsorship
$400
  • Donation Receipt
  • Spotlight Website/social media until August 2027
  • Ladies Night 1/6 page advertisement
  • Listed on BRC Friends Business Directory (SY 27-28)
  • Logo at table
Shore Road Sponsorship item
Shore Road Sponsorship
$600
  • Donation Receipt
  • Spotlight Website/social media until August 2027
  • Ladies Night 1/4 page advertisement
  • Listed on BRC Friends Business Directory (SY 27-28)
  • Logo at table and bar
Bay Ridge Level Sponsorship item
Bay Ridge Level Sponsorship
$800
  • Donation Receipt
  • Spotlight Website/social media until end of December 2027
  • Ladies Night 1/2 page advertisement
  • Listed on BRC Friends Business Directory (SY 27-28) (1st page)
  • Logo on banner displayed at school parking lot
Brooklyn Level Sponsorship item
Brooklyn Level Sponsorship
$1,000
  • Donation Receipt
  • Spotlight Website/social media until end of December 2027
  • Ladies Night Full Page Color advertisement (with prime location- Back Cover, Inside Cover, Inside Back Cover)
  • Listed on BRC Friends Business Directory (SY 27-28) (1st page)
  • Logo at table/bar/step and repeat
  • Logo on banner displayed at school parking lot

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