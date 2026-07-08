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Bay Ridge Catholic Academy
Ladies Night Business Sponsorships
Community Booster
$100
Journal Name Mentioned on the Benefactors page
Thank you mention on our website/social media
Journal Name Mentioned on the Benefactors page
Thank you mention on our website/social media
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69th Street Pier Level
$200
Ladies Night 1/6 page advertisement
Thank you mention on our website/social media
Ladies Night 1/6 page advertisement
Thank you mention on our website/social media
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Owl's Head Park Sponsorship
$400
Donation Receipt
Spotlight Website/social media until August 2027
Ladies Night 1/6 page advertisement
Listed on BRC Friends Business Directory (SY 27-28)
Logo at table
Donation Receipt
Spotlight Website/social media until August 2027
Ladies Night 1/6 page advertisement
Listed on BRC Friends Business Directory (SY 27-28)
Logo at table
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Shore Road Sponsorship
$600
Donation Receipt
Spotlight Website/social media until August 2027
Ladies Night 1/4 page advertisement
Listed on BRC Friends Business Directory (SY 27-28)
Logo at table and bar
Donation Receipt
Spotlight Website/social media until August 2027
Ladies Night 1/4 page advertisement
Listed on BRC Friends Business Directory (SY 27-28)
Logo at table and bar
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Bay Ridge Level Sponsorship
$800
Donation Receipt
Spotlight Website/social media until end of December 2027
Ladies Night 1/2 page advertisement
Listed on BRC Friends Business Directory (SY 27-28) (1st page)
Logo on banner displayed at school parking lot
Donation Receipt
Spotlight Website/social media until end of December 2027
Ladies Night 1/2 page advertisement
Listed on BRC Friends Business Directory (SY 27-28) (1st page)
Logo on banner displayed at school parking lot
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Brooklyn Level Sponsorship
$1,000
Donation Receipt
Spotlight Website/social media until end of December 2027
Ladies Night Full Page Color advertisement (with prime location- Back Cover, Inside Cover, Inside Back Cover)
Listed on BRC Friends Business Directory (SY 27-28) (1st page)
Logo at table/bar/step and repeat
Logo on banner displayed at school parking lot
Donation Receipt
Spotlight Website/social media until end of December 2027
Ladies Night Full Page Color advertisement (with prime location- Back Cover, Inside Cover, Inside Back Cover)
Listed on BRC Friends Business Directory (SY 27-28) (1st page)
Logo at table/bar/step and repeat
Logo on banner displayed at school parking lot
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