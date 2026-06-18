Lady Motorcycle Riders Alliance

Offered by

Lady Motorcycle Riders Alliance

About the memberships

Lady Motorcycle Riders Alliance's Memberships

Road Sister (Basic Member)
$25

Valid until July 24, 2027

Casual riders, Supporters


Benefits:

  • Access to community (facebook/discord group)
  • Invitations to group rides & events
  • Ability to apply for assistance if needed
  • Voting rights
Road Sister (Basic Member)
$35

Valid until July 24, 2027

Casual riders, Supporters


Benefits:

  • Access to community (facebook/discord group)
  • Invitations to group rides & events
  • Ability to apply for assistance if needed
  • Voting rights
Road Sister (Basic Member)
$45

Valid until July 24, 2027

Casual riders, Supporters


Benefits:

  • Access to community (facebook/discord group)
  • Invitations to group rides & events
  • Ability to apply for assistance if needed
  • Voting rights
Road Sister (Basic Member)
$50

Valid until July 24, 2027

Casual riders, Supporters


Benefits:

  • Access to community (facebook/discord group)
  • Invitations to group rides & events
  • Ability to apply for assistance if needed
  • Voting rights
Steel Sister (Active Member)
$75

Valid until July 24, 2027

Benefits:

  • Everything in Road Sister PLUS:
  • Priority access to events and rides
  • Discounted event entry
  • Eligible to volunteer & vote on assistance decisions
  • Recognition on website/social media
Steel Sister (Active Member)
$100

Valid until July 24, 2027

Benefits:

  • Everything in Road Sister PLUS:
  • Priority access to events and rides
  • Discounted event entry
  • Eligible to volunteer & vote on assistance decisions
  • Recognition on website/social media
Steel Sister (Active Member)
$125

Valid until July 24, 2027

Benefits:

  • Everything in Road Sister PLUS:
  • Priority access to events and rides
  • Discounted event entry
  • Eligible to volunteer & vote on assistance decisions
  • Recognition on website/social media
Steel Sister (Active Member)
$150

Valid until July 24, 2027

Benefits:

  • Everything in Road Sister PLUS:
  • Priority access to events and rides
  • Discounted event entry
  • Eligible to volunteer & vote on assistance decisions
  • Recognition on website/social media
Guardian Rider (Supporter)
$150

Valid until July 24, 2027

Benefit:

  • Everything above PLUS:
  • Direct impact updates ("You helped 3 riders this month")
  • Name listed as sponsor (optional)
  • VIP event access
  • Ability to sponsor a rider in need
Guardian Rider (Supporter)
$200

Valid until July 24, 2027

Benefit:

  • Everything above PLUS:
  • Direct impact updates ("You helped 3 riders this month")
  • Name listed as sponsor (optional)
  • VIP event access
  • Ability to sponsor a rider in need
Guardian Rider (Supporter)
$250

Valid until July 24, 2027

Benefit:

  • Everything above PLUS:
  • Direct impact updates ("You helped 3 riders this month")
  • Name listed as sponsor (optional)
  • VIP event access
  • Ability to sponsor a rider in need
Guardian Rider (Supporter)
$300

Valid until July 24, 2027

Benefit:

  • Everything above PLUS:
  • Direct impact updates ("You helped 3 riders this month")
  • Name listed as sponsor (optional)
  • VIP event access
  • Ability to sponsor a rider in need
Guardian Rider (Supporter)
$500

Valid until July 24, 2027

Benefit:

  • Everything above PLUS:
  • Direct impact updates ("You helped 3 riders this month")
  • Name listed as sponsor (optional)
  • VIP event access
  • Ability to sponsor a rider in need
Ultimate Guardian Rider (Supporter)
$1,000

Valid until July 24, 2027

Benefit:

  • Everything above PLUS:
  • Direct impact updates ("You helped 3 riders this month")
  • Name listed as sponsor (optional)
  • VIP event access
  • Ability to sponsor a rider in need
Sister Chrome (Basic Member for the ones who want to help)
Pay what you can

Valid until July 24, 2027

Casual riders, Supporters


For the ones who want to be a part of something bigger!


Benefits:

  • Access to community (facebook/discord group)
  • Invitations to group rides & events
  • Ability to apply for assistance if needed
  • Voting rights
Add a donation for Lady Motorcycle Riders Alliance

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Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!