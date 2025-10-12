Lagers for Labs Silent Auction

auctionV2.input.startingBid
Chicago Bears vs Pittsburgh Steelers November 23, 2026. Section 130, Row 3, Seats 7 & 8
auctionV2.input.startingBid
2 seats in Section 232 for an April 2026 game
auctionV2.input.startingBid
4 Club Level tickets for any regular season 2026 home game.
auctionV2.input.startingBid
Includes a $50 Growing Place gift card, a vase, ceramic bluebird Muscari spring bulbs, gardening gloves and pruners.
auctionV2.input.startingBid
Includes an Arctic cooler, Bears stadium cushions, Chicago Bears dog collar and Bears dog toy.
auctionV2.input.startingBid
Includes a $50 US Bank gift card, dog shampoos (dry and regular), Kong toy, fluffy drying towel, dog dishes placemat, poop bags and a mitt to brush.
common:zeffyTipDisclaimerTicketing