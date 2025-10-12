eventClosed

Lagers for Labs Silent Auction

Chicago Bears 2 Tickets item
Chicago Bears 2 Tickets
$500

Chicago Bears vs Pittsburgh Steelers November 23, 2026. Section 130, Row 3, Seats 7 & 8

Chicago Cubs 2 tickets item
Chicago Cubs 2 tickets
$100

2 seats in Section 232 for an April 2026 game

4 Chicago Fire Tickets item
4 Chicago Fire Tickets
$150

4 Club Level tickets for any regular season 2026 home game.

Gardener's Delight Basket item
Gardener's Delight Basket
$50

Includes a $50 Growing Place gift card, a vase, ceramic bluebird Muscari spring bulbs, gardening gloves and pruners.

Bears Stadium Setup Basket item
Bears Stadium Setup Basket
$75

Includes an Arctic cooler, Bears stadium cushions, Chicago Bears dog collar and Bears dog toy.

I love Labs Care Basket item
I love Labs Care Basket
$60

Includes a $50 US Bank gift card, dog shampoos (dry and regular), Kong toy, fluffy drying towel, dog dishes placemat, poop bags and a mitt to brush.

