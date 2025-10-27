MID-FLORIDA POP WARNER FOOTBALL CONFERENCE, INC.

Offered by

MID-FLORIDA POP WARNER FOOTBALL CONFERENCE, INC.

About the memberships

LAKE NONA SE REGION COMP FEES

SE REGION COMP FEES
$1,700

No expiration

Lake Nona Jr Lions Jr Pee Wee

Show Cheer Level 1 Jr Pee Wee Small

200 TEAM FEE

150 COMMUTER FEE

Lake Nona Jr Lions Jr Varsity

Show Cheer Level 2 Jr Varsity Medium

300 TEAM FEE

150 COMMUTER FEE

Lake Nona Jr Lions Mitey Mite

Show Cheer Level 1 Mitey Mite Medium

300 TEAM FEE

150 COMMUTER FEE

Lake Nona Jr Lions Pee Wee

Show Cheer Level 1 Pee Wee Medium

300 TEAM FEE

150 COMMUTER FEE

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!