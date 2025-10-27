LAKE NONA SE REGION COMP FEES

Offered by
About the memberships
No expiration
Lake Nona Jr Lions Jr Pee Wee
Show Cheer Level 1 Jr Pee Wee Small
200 TEAM FEE
150 COMMUTER FEE
Lake Nona Jr Lions Jr Varsity
Show Cheer Level 2 Jr Varsity Medium
300 TEAM FEE
150 COMMUTER FEE
Lake Nona Jr Lions Mitey Mite
Show Cheer Level 1 Mitey Mite Medium
300 TEAM FEE
150 COMMUTER FEE
Lake Nona Jr Lions Pee Wee
Show Cheer Level 1 Pee Wee Medium
300 TEAM FEE
150 COMMUTER FEE
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!