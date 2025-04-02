Sales closed

Lakes Fun Fest 2025 Silent Auction

Pick-up location

687 Taylor Rd, Brighton, MI 48114, USA

Feeling Crafty - Mrs. Atreo JK
$25

Basket Value $300 Art's & Crafts for All Ages Wooden Magnet Paint Set Arts & Craft Supplies Containers Twistable Fun Crayons Chalk set Glow Rock Painting Marbling Paint Kit Art Cart Paint Glue Mosaic Candle Holder Kit Craft Scissors Stamp Markers Glitter Markers Foil Scratch Paper Paints Canvas Ceramic Studio Gift Card Art Display Sign and Hanging beads
Let's Go To The Movies - Mrs. Dennis Kindergarten
$25

Basket Value $143 Emagine Movie Theater Gift Card - $90 Candy popcorn bucket popcorn cuddle blanket
Family Road Trip - Mrs. Maurin Kindergerten
$25

Basket Value $280 Neck pillows Travel book atlas Kids car activities Anti Bacterial Wipes Travel games First Aid kit Bob Evans Gift Card Bento Snack box Travel Mug Markers Lap Table Eye Mask
Summer Lovin -Mrs Boisvert Kindergarten
$25

Basket Value $600 Beach, pool, outdoor play Collapsible Beach Wagon Beach Tote Bag 6pk Water Blaster Set 24pk Reusable Water Balloons 2pk Quick Dry Beach Towels with Travel Bag Sandfree Beach Blanket Travel Sports Washer Game Waterproof Bluetooth Speaker Slip n Slide Rock Painting Kit LED Frisbee Kan Jam Set Bubble Machine Crayola Sidewalk Chaulk Set Foldable Ladderball Set Stomp Rocket Launcher 2pk Swim Googles Travel Cases Summer Sign Beach Chair
Love My Pet - Mrs. Bosak Kindergarten
$25

Basket Value $200 Pet care, toys, treats, gift card Bark Frisbee Beef Jerky Treats 2- Collars Kitty Collar Cat Nip Dental Stix Waste Bags & Dispenser Cat Toy Wand 2 Big Dog Bones Dog Cleaning set Cat Treats Kitty Kong Dog Nerf Toy Dog Football toy 2 Plush Dog toys Cat Treat Dispenser Petco Gift Card Lions Dog Collar 2 Dog bowls
Hat Trick - Mrs. Abraham 1st Grade
$25

Basket Value $300 Detroit Red Wings Towel Hat Mini Hockey stick Gift Cards Water bottle Magazine Player Cards Sound Bar
Sparty On! - Mrs. Barb 1st Grade
$25

Basket Value $360 MSU Jenga Earbuds Keychain Wristlet Socks Water Bottle Stadium Seat Cushion Tote Bag Blanket Plush Monopoly Cutting Board Bottle Opener Chip Clips Peel & Stick Tattoos Metal Sign Playing Cards Grill Utensils Foam Finger (2)
Go Blue! - Mrs. Holt 1st Grade
$25

Basket Value $255 UofM Coasters Backpack Basketball Blanket Engraved Cups Golf balls, Tees & towel Hat Jenga Koozie (2) Lanyard Stickers Pennet Playing Cards Socks Tin Wall Sign
Caffeine Lovers - Mrs. Spicer 2nd Grade
$25

Basket Value $220 All Things Tea & Coffee Coffee Tea Coffee Mug Flavoring Gift Cards3- Starbucks ground coffee 2- Torani syrups 3- Skinny Mix Syrup 1- SB Instant packets 2- SB Instant Canisters of coffee 3- Bigelow Flavored Tea 22 Count Dunkin’ pods 1- York Peppermint hot cocoa 1- chai tea latte 1- SB Cold brew 1- Hills Bros Cappuccino SB Double shot energy drinks Hot Apple Cider 1- $15 Starbucks GC 1- $15 Scooters GC 1- $15 Tim Hortons GC
Take Me Out to the Ballgame - Mrs. Credo 2nd Grade
$25

Basket Value $365 Detroit Tigers 2 Detroit Tigers Baseball Hats 2 Detroit Tigers Fleece Throw Blankets 2 Bags of Sunflower Seeds 3pk of Cracker Jack 2 Bags of Big League Chew 2pk of Baseballs Detroit Tigers Earrings Beach Towel Baseball Themed Headband 2 Detroit Tigers Koozies 2 Detroit Tigers Insulated Cups Detroit Tigers Playing Cards Collapsible Tote 4pk of Tickets to Tigers Game - June 6th 1:40pm Tigers vs Cubs Sect 148 Row M
Oh to be a Bookworm - Ms. Peifer 2nd Grade
$25

Basket Value $367 Amazon Kindle Kindle Case Candle Reading Lights Barnes & Noble gift Card -$20 Amazon Fire Gift Card- $20 Two Dandelions gift card- $30 Tumbler Coffee Travel mug Assorted Snacks Popcorn Granola Bars Book Tote (2) Cozy Reading Blanket Various Kids & Adult Books Handcrafted Bookmarks by Ms. Peifer
Grillin and Chillin - Mrs. Smith 2nd Grade
$25

Basket Value $300 Marv’s Meats Gift Card -$80 Marv’s Bakery Gift Card - $20 Meijer Gift Card - $20 Mini Cooler Roasting Sticks Grill Gloves Meat Thermometer Ice Packs S’mores Kit Grill Basket BBQ Utensil Set McCormick Seasonings Apron
Baker's Dozen - Ms. Burkholder 3rd Grade
$25

Basket Value $260 Baking supplies Oven mitt Decorating kit Mixing bowls Batter scoops Cupcake liners Mini Donut maker Mini sifter cupcake display Mini bunt pan cookie sheets
Go Eagles! - Ms Lawrence 3rd Grade
$25

Basket Value $175 Hartland Spirit Cozy Sweatshirt Blanket Baseball Hat Large Eagle Chain Necklace Cowbell Water Bottle Tumbler Yellow Tie Dye T-shirt (Adult XL) Clipboard Popcorn bag 2 Pairs of Earrings
Family Night - Mrs. Miller 3rd Grade
$25

Basket Value $210 Family Adventure challenge The Upside Down Challenge game Minute of Fun Game Exit Kids: Riddles in Monsterville Farkle Play Nine Card Game Slapburger What do you Meme LRC Bean Boozled Snacks Popcorn
Forward Down The Field - Mrs. Redford 4th Grade
$25

Basket Value $125 Detroit Lions Blanket Flag Football Belts Football Water Bottle Wrists Cuffs Tin
A Night In the Woods - Mr. Foster 4th Grade
$25

Basket Value $425 Everything Camping Lantern (2) Flashlight (2) Headlamp Cooler Marshmallow/Hotdog Sticks Grill grate Plates/Bowls/Cutlery (Set of 4) Firestart Cubes Lighters Bug Spray Sunscreen Citronella Candle First Aid Kit Beach towels (4) Trash Bags Camping Sign Tarp Air Mattress Dunham's Gift Card Amazon Gift Card
Smitten with the Mitten - Mrs. Frederick 4th Grade
$25

Basket Value: $240 Everything Michigan Contents: Michigan shapes food serving tray Lions, Red Wings, Tigers and Pistons wall art Michigan Bucket list book M is for Mitten children’s book Michigan dice game Michigan shaped ice tray Tall skinny water bottle with MI sticker Always fresh, sometimes frozen book bag Insulated cup with MI logo MI vinyl window/car decal Dried Cherries Dried Cherries with mixed nuts Chocolate covered cherries x 2 Schulers Garlic chips plus sharp cheddar cheese dip Jiffy pizza crust and corn muffin mix Sanders salted caramel milk chocolate thins
Fitness Fanatic - Ms. Lange 4th Grade
$25

Basket Value $240 Foam Roller Owala Water bottle Yoga mat Resistance bands Meal Prep Recipe book Yoga bands Workout journal Gym bag Abdominal wheel Jump Rope Celsius Hydration packets Workout dice Weighted vest
Call of the Wild - Mrs. Rogers 4th Grade
$25

Basket Value $356 Paracord Bracelets (2) Hammock Walkie Talkies (4) Foldable Tote Sleeping Bags (2) Retractable Clothesline Shoe Lights Solar Charge Power bank Fire starter Kit First Aid kit (2) Camping String lights Roasting Sticks Fire Color Changing packet Explorer Kit & Bug Catching kit Portable Blue tooth speaker Mini Flashlight (2) Min Folding Shovel Foldable Backpack
Reserved Parking Spot -25-26 School Year #1
$25

Reserved Parking Spot - 25-26 School Year #2
$25

Line Jumper Pass- Skip the Pick Up Line 25-26 School Year
$25

Mrs. Atreo’s Junior Kindergarten Heart Painting item
Mrs. Atreo’s Junior Kindergarten Heart Painting
$20

All Money Raised by Student Artwork will go back to Support our Art Classes
Mrs. Boisvert's Kindergarten Weaving Artwork item
Mrs. Boisvert's Kindergarten Weaving Artwork
$20

All Money Raised by Student Artwork will go back to Support our Art Classes
Mrs. Bosak's Kindergarten Weaving Artwork item
Mrs. Bosak's Kindergarten Weaving Artwork
$20

All Money Raised by Student Artwork will go back to Support our Art Classes
Mrs. Maurin's Kindergarten Weaving Artwork item
Mrs. Maurin's Kindergarten Weaving Artwork
$20

All Money Raised by Student Artwork will go back to Support our Art Classes
Mrs. Dennis' Kindergarten Weaving Artwork item
Mrs. Dennis' Kindergarten Weaving Artwork
$20

All Money Raised by Student Artwork will go back to Support our Art Classes
Mrs. Abraham's 1st Grade Van Gogh's Sunflowers- A item
Mrs. Abraham's 1st Grade Van Gogh's Sunflowers- A
$20

Abraham (A) Madison L., Emerson G., Jack G., Faye L., Martha K., Briton M., Jake A. and Austyn D.
Mrs. Abraham's 1st Grade Van Gogh's Sunflowers- B item
Mrs. Abraham's 1st Grade Van Gogh's Sunflowers- B
$20

Abraham (B) Ella C., Finnley T., Meredith S., Dane M., Henry R., Parker K., Mila T. and Aubrey J.
Mrs. Abraham's 1st Grade Van Gogh's Sunflowers- C item
Mrs. Abraham's 1st Grade Van Gogh's Sunflowers- C
$20

Abraham (C) Hadley D., Ryan B., Kai M., Bennett B., Autumn C., Everett S., Remi M., Korra L. and Emmy B.
Mrs. Barb's 1st Grade Van Gogh's Sunflowers- A item
Mrs. Barb's 1st Grade Van Gogh's Sunflowers- A
$20

Barb (A) Jon J., Evie G., Gabe S., George M., Dax S., Samuel L., Isla C., Daniel K and Legend H.
Mrs. Barb's 1st Grade Van Gogh's Sunflowers- B item
Mrs. Barb's 1st Grade Van Gogh's Sunflowers- B
$20

Barb (B) Amelia I., Hogan K., Fin T., Cece M., Bentley S., Annika S., Joey G. and Christian W.
Mrs. Barb's 1st Grade Van Gogh's Sunflowers- C item
Mrs. Barb's 1st Grade Van Gogh's Sunflowers- C
$20

Barb (C) Isabelle H., Owen B., Chad M., Lucy L., Cadence B., Collins C., Margot S. and Mia D.
Mrs. Holt's 1st Grade Van Gogh's Sunflowers- A item
Mrs. Holt's 1st Grade Van Gogh's Sunflowers- A
$20

Holt (A) Mallory S., Cullen P., Grace W., Mabel A., Lucille G., Aubree E., Crosby K., Elsa F., and Emma F.
Mrs. Holt's 1st Grade Van Gogh's Sunflowers- B item
Mrs. Holt's 1st Grade Van Gogh's Sunflowers- B
$20

Holt (B) Celia K., Jake T., Maddox M., Ty W., Amber C., Morgan C., Rosie I. and William W.
Mrs. Holt's 1st Grade Van Gogh's Sunflowers- C item
Mrs. Holt's 1st Grade Van Gogh's Sunflowers- C
$20

Holt (C) Kara G., Everett M., Cooper D., Natalie L., Easton B., Emma I., Brycen C. and Landon N.
Mrs. Credo's 2nd Grade Cityscape Artwork item
Mrs. Credo's 2nd Grade Cityscape Artwork
$20

All Money Raised by Student Artwork will go back to Support our Art Classes
Mrs. Peifer's 2nd Grade Cityscape Artwork item
Mrs. Peifer's 2nd Grade Cityscape Artwork
$20

All Money Raised by Student Artwork will go back to Support our Art Classes
Mrs. Smith's 2nd Grade Cityscape Artwork item
Mrs. Smith's 2nd Grade Cityscape Artwork
$20

All Money Raised by Student Artwork will go back to Support our Art Classes
Mrs. Spicer's 2nd Grade Cityscape Artwork item
Mrs. Spicer's 2nd Grade Cityscape Artwork
$20

All Money Raised by Student Artwork will go back to Support our Art Classes
Ms. Burkholder's 3rd Grade Serving Tray Project item
Ms. Burkholder's 3rd Grade Serving Tray Project
$20

All Money Raised by Student Artwork will go back to Support our Art Classes
Mrs. Miller's 3rd Grade Serving Tray Project item
Mrs. Miller's 3rd Grade Serving Tray Project
$20

All Money Raised by Student Artwork will go back to Support our Art Classes
Ms. Lawrence's 3rd Grade Serving Tray Project item
Ms. Lawrence's 3rd Grade Serving Tray Project
$20

All Money Raised by Student Artwork will go back to Support our Art Classes
Mrs. Redford's 3rd Grade Serving Tray Project item
Mrs. Redford's 3rd Grade Serving Tray Project
$20

All Money Raised by Student Artwork will go back to Support our Art Classes
Mr. Foster's 4th Grade Coil Bowl item
Mr. Foster's 4th Grade Coil Bowl
$20

All Money Raised by Student Artwork will go back to Support our Art Classes
Mrs. Frederick's 4th Grade Coil Bowl item
Mrs. Frederick's 4th Grade Coil Bowl
$20

All Money Raised by Student Artwork will go back to Support our Art Classes
Mrs. Lange's 4th Grade Coil Bowl item
Mrs. Lange's 4th Grade Coil Bowl
$20

All Money Raised by Student Artwork will go back to Support our Art Classes
Mrs. Roger's 4th Grade Coil Bowl item
Mrs. Roger's 4th Grade Coil Bowl
$20

All Money Raised by Student Artwork will go back to Support our Art Classes

