eventClosed

Lakeville Invite - Concessions

19600 Ipava Ave

Lakeville, MN 55044, USA

addExtraDonation

$

Hot Dog item
Hot Dog
$3
Pizza item
Pizza
$3
Chips item
Chips
$1
Popcorn item
Popcorn
$3
Chewy Bar item
Chewy Bar
$1
Fruit item
Fruit
$1
Apple Sauce Pouches item
Apple Sauce Pouches
$1
Donut item
Donut
$1
Cookie item
Cookie
$1
Candy item
Candy
$3
Pop item
Pop
$2
Coffee item
Coffee
$2
Water item
Water
$1
Bubbl'r item
Bubbl'r
$3
Gatorade Small item
Gatorade Small
$2
Gatorade Regular item
Gatorade Regular
$3
Lakeville Invite Tee item
Lakeville Invite Tee
$20

common:zeffyTipDisclaimerTicketing