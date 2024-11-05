“上桌” lala女权酷儿开放麦 演员报名

感谢你和女权伙伴们一起创作，一起创建这个自由表达、交流、演出和聆听的空间！
演员报名仅开放给女性和非二元性别群体。
* 每位演员需要准备一个5分钟左右的女权段子。
* 演员必须参加至少一次读稿会才有报名资格。
* 所有报名皆为候选演员，主办方确认演员报名成功后，您将会收到确认邮件。
* 因演员名额有限，我们非常感谢大家的踊跃报名和支持，但请注意，报名最终解释权由LALA女权开放麦保留。
* 演出当天演员如有时间冲突，不必须全程出席。但是请提前告知，我们会根据你的时间情况调整演出顺序。
* 本场演出的演员会获得一张额外的免费亲友票（亲友票截止至11/22日之前注册）。
感谢你和女权伙伴们一起创作，一起创建这个自由表达、交流、演出和聆听的空间！
演员报名仅开放给女性和非二元性别群体。
* 每位演员需要准备一个5分钟左右的女权段子。
* 演员必须参加至少一次读稿会才有报名资格。
* 所有报名皆为候选演员，主办方确认演员报名成功后，您将会收到确认邮件。
* 因演员名额有限，我们非常感谢大家的踊跃报名和支持，但请注意，报名最终解释权由LALA女权开放麦保留。
* 演出当天演员如有时间冲突，不必须全程出席。但是请提前告知，我们会根据你的时间情况调整演出顺序。
* 本场演出的演员会获得一张额外的免费亲友票（亲友票截止至11/22日之前注册）。