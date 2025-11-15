冬晚· LALA开放麦

我们坚信，经济因素不应成为参与社群的阻碍与门槛。因此，我们把部分定价的能动性交还回观众。Lalafeminist相信你的诚实与判断，鼓励观众根据自己的处境决定自己可以负担的票价。为确保LALA的公益运作得以维持，每个票价档位都设有数量上限。为了让资源留给最需要的朋友，请在能力范围内尽量选择更适合自己的档位。感谢你支持LALA的持续运转与社区安全空间的建立。